Jesz zdrowo, aż nagle rzucasz się na słodycze? Dietetyczka zna proste rozwiązanie

Zabranianie sobie słodyczy najczęściej nie działa i zwykle ma odwrotne skutki. Jak przekonuje dietetyczka Dominika Hatala, są ku temu inne ważne powody niż przeceniany brak silnej woli. To właśnie przez nie w końcu łamiesz się i rzucasz na łakocie. Dlatego zamiast wydawać kategoryczne zakazy, proponuje raczej przyjrzeć się kilku kwestiom.

Ochota na słodycze nie bierze się znikąd

Większość osób je lubi, bo są słodkie i smaczne. Jeśli jednak apetyt na nie staje się nie do opanowania, zamiast z nim walczyć, warto poszukać jego źródeł. Ekspertka prowadząca kanał „Dietetyk powszechny” wyjaśnia, że ma on ścisły związek ze stosowaną dietą. Jeśli w ciągu dnia nie jesz wystarczająco dużo albo posiłki nie są dość sycące, możesz nie radzić sobie z napadami ochoty na łakocie.

Czy jesz śniadanie? Czy twój obiad faktycznie cię syci? Czy w posiłkach masz odpowiednią ilość białka, tłuszczu i błonnika? – mówiła dietetyczka w opublikowanym przez siebie nagraniu i radziła zadać sobie te pytania w pierwszej kolejności.

Jeśli przez cały dzień próbujesz oszczędzać kalorie i jeść jak najmniej, twój organizm „może po prostu domagać się energii”. Uleganie zachciankom nie jest wtedy objawem słabej psychiki, tylko efektem działania fizjologii.

Tak zwalczysz ochotę na słodycze wieczorem

Specjalistka radzi nie tylko, by zaplanować posiłki o odpowiedniej kaloryczności. Ma też sposób, by zapomnieć o wieczornym głodzie łakoci. Nie jest to wcale odmawianie sobie, bo przez to „twoja ochota tylko rośnie”. Jak tłumaczy, nawet w zdrowej diecie można znaleźć miejsce dla słodkich przekąsek, choć oczywiście nie ma na myśli sklepowych ciastek i batonów.

Zaplanowałabym w ciągu dnia słodki posiłek albo przekąskę, którą naprawdę lubisz. To może być na przykład owsianka na słodko, naleśniki z owocami albo deser – powiedziała Dominika Hatala.

Wymienione przez nią opcje mogą mieć sporo błonnika i białka, dzięki czemu sprawią, że na długo zapomnisz o jedzeniu. Wystarczy przygotować je w określony sposób. Do płatków owsianych warto dołożyć mleko, orzechy i nasiona oleiste czy inne źródła białka, na przykład miarkę odżywki. Wspomniane orzechy zapewnią też zdrowy tłuszcz i błonnik. Porcję tego ostatniego uzupełnią świeże owoce zamiast dodatku cukru.

Natomiast jako nadzienie do naleśników warto wykorzystać półtłusty biały ser z gęstym jogurtem, krem z ricotty czy z naturalnego tofu. Można ponadto zrobić pudding waniliowy lub czekoladowy z nasionami chia, ptasie mleczko z beztłuszczowego skyru, racuchy z jabłkami czy batony z orzechów i gorzkiej czekolady. Możliwości jest wiele.

FAQ – najczęstsze pytania o ochotę na słodycze wieczorem

Dlaczego wieczorem chce mi się słodkiego?

Wieczorna ochota na słodycze ma ścisły związek ze sposobem odżywiania w ciągu dnia. Gdy posiłki są zbyt mało kaloryczne lub brakuje w nich odpowiedniej ilości białka, tłuszczu i błonnika, organizm może po prostu domagać się energii. Uleganie zachciankom w takiej sytuacji nie jest objawem słabej psychiki, lecz efektem działania fizjologii.

Czy zakazywanie sobie słodyczy działa?

Zabranianie sobie słodyczy najczęściej nie przynosi efektów i ma odwrotne skutki, ponieważ sprawia, że ochota na łakocie tylko rośnie. Całkowity zakaz nie jest jednak potrzebny, choć warto wybierać zdrowe opcja.

Co zrobić, żeby nie jeść słodkiego wieczorem?

Najlepiej zaplanować w ciągu dnia zbilansowane posiłki o odpowiedniej kaloryczności, a także włączyć do diety wartościowy, słodki posiłek lub przekąskę. Dania zawierające białko i błonnik (np. owsianka na słodko czy naleśniki z owocami) zaspokajają słodki apetyt i dają uczucie sytości na długo.

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