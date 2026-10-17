Ani czekolada, ani batony. Są słodkie jak karmel, ale jedz maksymalnie 4 dziennie

Sklepowe słodycze kuszą nas swoim smakiem, jednak podczas odchudzania lepiej tę pokusę odpierać. Zawierają duże ilości cukru, który nie tylko sprzyja tyciu, ale też próchnicy zębów. Zwiększa również ryzyko innych chorób. Zamiast kolejnego batonika czy czekolady lepiej wybrać naturalną alternatywę.

Jedz daktyle zamiast słodyczy

Warto więc postawić na znacznie zdrowszy zamiennik słodkości. Idealnie sprawdzą się między innymi suszone daktyle. Przede wszystkim nie mają one dodanego cukru i sztucznych składników. Co więcej, zawierają naprawdę dużo błonnika pokarmowego. W 100 g suszonych daktyli znajduje się od 6,7 g do 8,7 g błonnika pokarmowego. Jest on bardzo ważny, ponieważ sprawia, że czujemy się dłużej syci, a do tego pomaga ograniczyć podjadanie między posiłkami. Wspomaga również pracę jelit, poprawia trawienie i pomaga zapobiegać zaparciom.

Są one bardzo słodkie, a ich smak jest delikatnie karmelowy, dlatego będą idealnym zastępstwem dla sklepowych słodkości.

Inne właściwości suszonych daktyli

Poza dużą ilością błonnika, suszone (oraz świeże) daktyle mają też wiele innych dobroczynnych właściwości. Są między innymi bogate w polifenole, czyli związki przeciwutleniające, które chronią organizm przed stanami zapalnymi. Poza wspomaganiem prewencji wielu chorób przewlekłych, opóźniają one również starzenie się organizmu.

Dostarczają także cennych składników mineralnych, takich jak potas, magnez i miedź. Dzięki temu wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, a także mięśni. Są w nich zawarte też naturalne cukry, które szybko dostarczają energii zarówno przed, jak i po treningu, dlatego suszone daktyle będą idealne dla osób aktywnych fizycznie.

Z kolei błonnik przyczynia się także do redukcji poziomu cholesterolu. Uważaj jednak, żeby nie wpaść w pułapkę „zdrowej przekąski”. Mimo wielu zalet, należy jednak spożywać je z umiarem, ponieważ są dość kaloryczne. Łatwo więc dostarczyć do organizmu zbyt dużej ilości kalorii, a przez to wyjść z deficytu kalorycznego (a to właśnie on jest najważniejszy podczas odchudzania).

Podczas walki nad nadprogramowymi kilogramami staraj się nie jeść więcej niż czterech sztuk dziennie. Jest to około 30 g i daje 84 kcal. Suszone daktyle pozbawione są większości wody, przez co kalorie są w nich mocno skoncentrowane.

Jak wykorzystać suszone daktyle w kuchni?

Suszone daktyle możesz jeść jako przekąskę zamiast słodyczy, ale nie tylko. Idealnie sprawdzą się jako dodatek do musli, owsianki czy jogurtu. Będą doskonałe też do różnego rodzaju deserów. Jeśli zdecydujesz się na taki dodatek, to dobrym pomysłem jest namoczenie ich w wodzie (wtedy delikatnie zmiękną). Będą też doskonałe do przygotowania domowych batonów energetycznych. Dobrze komponują się także z cynamonem, masłem orzechowym oraz kakao, dzięki czemu możesz przygotować wiele smacznych przekąsek.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o orzechy i ich właściwości

Czy orzechy tuczą i czy można je jeść na diecie odchudzającej?

Choć orzechy są stosunkowo kaloryczne, badania naukowe wykazują ich neutralny wpływ na masę ciała. Dzieje się tak, ponieważ orzechy dobrze zaspokajają apetyt i mogą przyspieszać metabolizm. Dietetycy (m.in. Michał Wrzosek) polecają włączenie ich do diety odchudzającej, pod warunkiem spożywania ich w racjonalnych, odmierzonych porcjach.

Ile orzechów dziennie warto spożywać i jak wpływają na zdrowie?

Metaanaliza 29 badań wykazała, że spożycie orzechów zmniejsza ogólną śmiertelność ze wszystkich przyczyn aż o 22%. Największy pozytywny efekt zauważalny jest już przy dziennej porcji wynoszącej zaledwie 10–15 g (zalecana standardowa porcja to około 30 g).

Jakie orzechy wybrać na konkretne dolegliwości lub potrzeby organizmu?

Zależy to od pożądanego efektu zdrowotnego:

Na kości, mięśnie i piękną skórę: Warto wybrać migdały , które są bogate w wapń, magnez oraz witaminę E.

Na serce i mózg: Najlepsze będą orzechy włoskie , ze względu na wysoką zawartość kwasów alfa-omega-3.

Na prawidłowe ciśnienie krwi: Dobrym wyborem są orzechy laskowe, będące bogatym źródłem potasu.

Na co zwracać uwagę podczas zakupu orzechów w sklepie?

Według dietetyczki dr Pauliny Ihnatowicz kluczowy jest wybór orzechów w nieprzezroczystym opakowaniu. Ogranicza ono dostęp światła, co pomaga orzechom zachować ich cenne właściwości odżywcze. Ponadto należy zwracać uwagę na szczelność opakowania, świeżość, termin przydatności do spożycia oraz warunki przechowywania.

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