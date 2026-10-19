Dietetyk sprawdził jadłospis diety 1000 kcal. Przy jednym posiłku nie wytrzymał

Obiecywała szybkie efekty, ale wymagała niemałych poświęceń. Do dziś wiele osób próbuje schudnąć, obcinając kalorie do minimum i głodząc się na co dzień. W internecie wciąż krążą jadłospisy, które pamiętają lata 1990., najwyżej lekko zmodyfikowane. W tamtym czasie promowano diety cud i drastyczną redukcję tłuszczów, które uważano za tuczące i niezdrowe. Wiele osób ciągle sądzi, że tak właśnie powinno wyglądać odchudzanie. Zobacz, co o klasycznej diecie 1000 kcal powiedział specjalista żywienia.

Mało kalorii i białka na początek dnia

Popularny jadłospis przeanalizował Damian Parol, który jest doktorem nauk o zdrowiu i dietetykiem. Zaczął od śniadania, które ma zapewniać jedynie 250 kcal. Największą porcję stanowi w nim kawa z odtłuszczonym mlekiem i bez cukru. Do tego jest bardzo mała kromka mieszanego pieczywa i ilość masła, która zmieści się w 1/5 łyżeczki. Kanapki nie poprawi nawet cienki plasterek wędliny ani tym bardziej po dwa listki sałaty i papryki. Posiłek uzupełnia „owoc sezonowy”, ale to tylko 100 g jabłka.

Jest to bardzo niskokaloryczne śniadanie oraz jest w nim bardzo mało białka – ocenił dr Parol w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Gdy podliczyłam zawartość kluczowego składnika, wynosiła zaledwie 12 g. To za mało na śniadanie, które zapewnia też znikomą dawkę kalorii (w rzeczywistości tylko około 165 kcal) i szybko mijającą sytość. Tymczasem powinien to być drugi największy posiłek po obiedzie.

Pułapka chrupkiego pieczywa

Nie lepiej wypada drugie śniadanie, które tym razem składa się jedynie z jednej kromki pieczywa chrupkiego (10 g), plasterka wędliny jak wyżej i „czegoś zielonego” (połowa tego, co na śniadanie). Do popicia jest natomiast sok pomidorowy, ale niewiele ponad pół szklanki.

Co oni mieli z tą homeopatyczną ilością warzyw? – nie mógł powstrzymać swojego komentarza dietetyk. – Szczególnie, że jest sok, więc zamiast tego soku można byłoby dać całego pomidora, co znacznie lepiej by wpłynęło na sytość.

Ekspert ma ponadto zastrzeżenia do przetworzonego mięsa, które pojawia się już drugi raz, a „zwiększa ryzyko nowotworów”. Zamiast niego poleciłby serek wiejski albo zwykły chudy twaróg.

Nie jestem też sam osobiście za bardzo zwolennikiem pieczywa chrupkiego. Uważam, że ze względu na gęstość energetyczną lepiej jest wybrać normalne pieczywo – wyjaśnił.

Jest to paradoks, na który warto zwrócić uwagę. Chociaż dietetyczny rodzaj chleba wydaje się lekki, w stugramowej porcji ma znacznie więcej energii. To aż 360 kcal, podczas gdy wspomniany wyżej, normalny chleb mieszany to jedynie 245 kcal.

Posiłki na diecie 1000 kcal – do poprawki

Gdy dietetyk przeszedł do obiadu, posiłek miał więcej warzyw i wydał się bardziej sycący. Pojawiła się w nim porcja bezmięsnego krupniku. Dostarcza niecałe 90 kcal, a to dlatego, że zawiera tylko 50 g włoszczyzny i 20 g suchej kaszy jęczmiennej (dwie bardzo płaskie łyżki). Do tego 70 g chudej ryby oraz po 100 g surówki z kiszonej kapusty i gotowanych ziemniaków. W całym posiłku znalazła się jednak zaledwie łyżeczka oliwy.

Zrezygnowałbym raczej z zupy ze względów logistycznych i rozważył, czy nie dać jednak tłustej ryby dla kwasów omega-3, choć będzie trzeba się liczyć z tym, że kaloryczność wzrośnie – powiedział dr Parol.

Całkowitym niewypałem okazał się jednak słodki podwieczorek składający się z jednego herbatnika oraz kompotu z jabłek (razem 100 kcal). Z powodu dawki cukrów prostych bez dodatkowych składników szybko pojawia się po nim uczucie głodu.

Gęsty energetycznie herbatnik, płynne kalorie w postaci kompotu, brak białka. Lepszym wyborem byłoby tutaj jabłko dokładnie w tych samych kaloriach – skomentował.

Te kalorie można by dołożyć do kolacji złożonej z leniwych, przygotowanych z twarogu, jajek, odrobiny mąki i masła (250 kcal) – „byłoby całkiem nieźle, gdyby dodać do tego jakieś owoce”.

Dlaczego dieta 1000 kcal jest niepolecana

Największe obiekcje specjalisty dotyczyły niskiego poziomu warzyw i owoców oraz białka, którego w całodziennym menu wyszło mu tylko 70 g. Miał również wątpliwości co do realnej dawki kalorii, która według jego obliczeń wynosiła nawet 1250 kcal. Wciąż to jednak za mało.

Taki poziom energii od dawna nie jest zalecany w celu odchudzania, co wyjaśnia poradnik Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEZ) „Nadwaga i otyłość: małymi krokami do zdrowia”. Autorzy publikacji zastrzegają, że szybka utrata wagi na diecie tysiąca kalorii jest „pozornym i krótkotrwałym efektem”, ponieważ prowadzi do efektu jo-jo.

Diety niskokaloryczne są często niedoborowe w składniki odżywcze, co negatywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu – podaje NCEZ. – Zbyt niska kaloryczność diety jest równoznaczna z częstym występowaniem uczucia głodu, zmęczeniem, sennością i obniżonym nastrojem.

Żywieniowcy stawiają sprawę jasno. Deficyt kalorii nie może być tak duży. Oprócz tego, że trzeba dobrać go indywidualnie, powinien wynosić maksymalnie 500-800 kcal, natomiast dieta powinna być prawidłowo zbilasowana.

FAQ – najczęstsze pytania o dietę 1000 kcal

Czy dieta 1000 kcal jest skuteczna?

Według ekspertów z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEZ) szybka utrata wagi na diecie tysiąca kalorii jest zazwyczaj jedynie pozornym i krótkotrwałym efektem, ponieważ w dłuższej perspektywie prowadzi do efektu jo-jo. Z tego powodu taki poziom energii nie jest zalecany w celu odchudzania.

Jakie wady ma dieta 1000 kcal?

Diety o tak niskiej kaloryczności nie tylko mają niską skuteczność, ale też najczęściej są niedoborowe w składniki odżywcze, zwłaszcza białko, zdrowe tłuszcze i związki pochodzące z warzyw i owoców. To negatywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu. Wiążą się z częstym występowaniem uczucia głodu, zmęczeniem, sennością oraz obniżonym nastrojem.

Ile kcal powinna mieć dieta odchudzająca?

Żywieniowcy wskazują, że deficyt kalorii nie powinien być tak duży, jak na diecie 1000 kcal. Należy przy tym dobierać go indywidualnie. Zalecana, bezpieczna redukcja energii w diecie odchudzającej powinna wynosić maksymalnie 500–800 kcal.

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