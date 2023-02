Jedz jajka, by zmniejszyć ryzyko chorób serca. Ile jajek tygodniowo można zjeść?

Badanie prowadzono przez 10 lat. Wzięło w nim udział 3042 uczestników (1514 mężczyzn i 1528 kobiet). Wszystkie osoby były pochodzenia śródziemnomorskiego, z okolic Aten w Grecji. Kontrolowano u nich miesięczne spożycie jajek, przy czym uwzględniano również te dodawane do potraw. Regularnie przeprowadzano badania krwi. Naukowcy brali pod uwagę u uczestników eksperymentu: pochodzenie, styl życia, a także profil metaboliczny. Wskazali, ile jajek tygodniowo najlepiej jeść, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego, a także cukrzycę typu 2. Zbadali również, jak spożycie jajek wpływa na poziom cholesterolu we krwi.

Ile jajek tygodniowo jeść, żeby obniżyć ryzyko zachorowania na serce?

Naukowcy wskazali, że regularne jedzenie od 1 do 3 jajek tygodniowo wiąże się z 60-proc. niższym ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, a także zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Zwrócili też uwagę, że spożywanie jajek powinno być elementem zdrowej diety, ograniczającej spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych.

Czy jajka podnoszą poziom cholesterolu?

Jajka zawierają wiele korzystnych dla zdrowia substancji odżywczych: białka, witaminy A, D i z grupy B oraz żelazo i selen. Mimo że zawierają również cholesterol i nasycone kwasy tłuszczowe, to jednak nie są szkodliwe dla układu krążenia, jak do niedawna sądzono. Nie podnoszą u człowieka poziomu całkowitego cholesterolu we krwi. Nie powinny z nich rezygnować nawet osoby z podwyższonym poziomem cholesterolu.

Jajka pozwalają utrzymać prawidłową wagę

Dietetycy wskazują, że jajka powinny znaleźć się w jadłospisie osób, które dbają o linię, bo ich zjedzenie daje na długo uczucie sytości. Porcja 100 g całych jajek bez skorupki to 143 kcal. Żeby jajka nie straciły cennych wartości odżywczych, nie powinno się ich gotować dłużej niż 8-10 minut. Po tym czasie zawarte w żółtku związki odżywcze ulegają stopniowej degradacji

„Dzięki temu, że jajka są sycące, ludzie nie spożywają przetworzonych i rafinowanych pokarmów, które mogą prowadzić do wzrostu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych” – uważa Michelle Routhenstein, dietetyk kardiologiczny i dietetyk kardiologii prewencyjnej, niezaangażowana w badanie.

Czytaj też:

Jedna szklanka dziennie obniża ciśnienie i cholesterol. Pij na zdrowieCzytaj też:

Jedz czarny kminek! Ochroni cię przed nadciśnieniem i zredukuje cholesterol