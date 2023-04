Komu czerwone mięso szkodzi najbardziej? Sprawdź, czy jesteś w tej grupie

Czerwone mięso spożywane w nadmiernych ilościach zwiększa ryzyko występowania chorób nowotworowych (raka jelita grubego, piersi, trzustki i gruczołu krokowego), a także wielu innych schorzeń. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by ograniczyć jego udział w codziennej diecie. Istnieją jednak pewne grupy osób, które powinny rozważyć całkowitą rezygnację z jedzenia mięsa. Zobacz o kim mowa.

Pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów to przewlekłe zaburzenie autoimmunologiczne spowodowane nieprawidłowościami w pracy układu odpornościowego. Organizm myli zdrowe komórki tkanek z patogenami i atakuje je. Udowodniono, że związki zawarte w czerwonym mięsie (między innymi w wołowinie) mogą przyczyniać się do nasilenia objawów schorzenia i zaostrzenia przebiegu choroby. Pacjenci z RZS zgłaszali wyraźną poprawę ogólnego samopoczucia po wyeliminowaniu wspomnianego produktu ze swojej codziennej diety.

Osoby cierpiące na astmę

Spożycie wędlin czy kiełbas może nasilać objawy astmy. Do takiego wniosku doszli francuscy naukowcy. Przeanalizowali dane z badania EGEA (Epidemiological study on the Genetics and Environment of Asthma). Okazało się, że jedzenie mięsa peklowanego prowadziło do pogorszenia stanu zdrowia pacjentów z przewlekłą, zapalną chorobą dróg oddechowych – zwiększenia częstotliwości ataków duszności. Warto zaznaczyć, że szkodliwy wpływ czynników dietetycznych na przebieg opisywanej choroby nie ma bezpośredniego związku ze wskaźnikiem BMI (który może wskazywać na nadwagę lub otyłość).

Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym

Stwardnienie rozsiane (SM) to postępujące schorzenie neurologiczne. Badania przeprowadzone przez australijskich i amerykańskich naukowców wykazały, że istnieje związek między składem mikrobiomu a przebiegiem choroby. Z kolei spożycie mięsa w znaczący sposób wpływa na spadek liczebności populacji bakterii bytujących w jelitach, które odpowiadają między innymi za stymulację układu odpornościowego i regulowanie reakcji immunologicznych. Przywołane zmiany mogą prowadzić do zaostrzenia objawów neurologicznych i zwiększenia stopnia niepełnosprawności u pacjentów zmagających się ze stwardnieniem rozsianym.

