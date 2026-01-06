Słodkie, a dobre dla serca. Te owoce powinny jeść osoby po 60 roku życia

Niegdyś uchodziły za królewski przysmak. Serwowano je wyłącznie na specjalne okazje. Z czasem doszło do upowszechnienia tych wyjątkowych przysmaków. Na szczęście, bo mają one bardzo wiele do zaoferowania. To nie tylko źródło naturalnej słodyczy, ale też skarbnica cennych właściwości. Zobacz, co dokładnie potrafią.

Ta słodka przekąska wspiera zdrowie seniorów

Przekąską, która wywiera pozytywny wpływ na zdrowie seniorów, są owoce palmy daktylowej, a ściślej mówiąc Daktyle Medjool. Ich „znakiem rozpoznawczym” jest duży rozmiar, a także miękka, soczysta, „ciągnąca” konsystencja, która przypomina karmel lub toffi. Wyróżnia je także naturalna słodycz. Świetnie sprawdzają się nie tylko jako samodzielna przegryzka, ale też składnik różnego rodzaju deserów czy koktajli.

Daktyle Medjool to „tarcza” dla serca

Daktyle Medjool stanowią bogate źródło potasu. Stugramowa porcja owoców dostarcza około 690 miligramów tego pierwiastka, czyli blisko 30 procent dziennego zapotrzebowania dla osoby dorosłej. Wspomniany związek odgrywa bardzo istotną rolę w prawidłowej pracy organizmu, a zwłaszcza układu krążenia. Odpowiada między innymi za regulowanie ciśnienia krwi. Równoważy działanie sodu i uelastycznia ściany naczyń krwionośnych. Redukuje ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego i innych chorób sercowo-naczyniowych, na przykład miażdżycy. Co więcej, potas realnie wspomaga prawidłową pracę mięśnia sercowego. Uczestniczy w przewodnictwie impulsów elektrycznych, które warunkują regularny rytm serca.

Daktyle Medjool są również naturalnym źródłem antyoksydantów, czyli związków, które pomagają neutralizować stres oksydacyjny w organizmie. To bardzo ważne, bo wspomniany stan sprzyjają występowaniu różnego rodzaju schorzeń, między innymi cukrzycy czy właśnie chorób serca. Przeciwutleniacze obecne w owocach palmy daktylowej nie działają jak lek, ale wspierają odporność i ograniczają uszkodzenia wywołane przez wolne rodniki.

Inne cenne właściwości daktyli

Daktyle Medjool – dzięki zawartości błonnika – zapewniają długie uczucie sytości, hamując apetyt na słodycze i inne wysokoprzetworzone przekąski. Usprawniają też pracę jelit i regulują rytm wypróżnień, zapobiegając zaparciom i wzdęciom. W efekcie ułatwiają utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Ile daktyli jeść dziennie?

Daktyle Medjool są cennym elementem diety, ale też źródłem cukrów prostych. Dlatego nie należy przesadzać z ich ilością. Zaleca się, by nie jeść więcej niż 2-3 sztuki dziennie. Trzeba pamiętać, że nawet zdrowe produkty spożywane w zbyt dużych ilościach wpływają negatywnie na organizm i zamiast pomagać – szkodzą. Najważniejszy jest umiar i „zdrowy rozsądek”.

