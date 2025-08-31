Nie tylko porzeczki i borówki! Te warzywa to prawdziwa bomba polifenoli, sprawdź listę

Polifenole są bioaktywnymi związkami roślinnymi, które nadają roślinom barwę. Pełnią one bardzo ważną rolę w organizmie człowieka. Są antyoksydantami, dzięki czemu mają między innymi działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe. Warto więc sięgać po produkty zawierające polifenole jak najczęściej, by cieszyć się świetnym zdrowiem.

Te warzywa są bogate w polifenole

Na profilu instagramowym „DietetykNieNaŻarty” specjaliści zamieścili post, w którym wymienili warzywa bogate w polifenole. Są wśród nich między innymi:

czarne oliwki,

zielone oliwki,

karczoch,

cykoria czerwona,

cykoria zielona,

szpinak,

cebula szalotka,

cebula żółta,

brokuł.

Okazuje się, że podczas zakupów warto zwracać uwagę na barwę warzywa.

Im mocniejszy kolor i bardziej wyrazisty smak warzywa – tym większa szansa, że zawiera dużo polifenoli – podają eksperci.

Jak zauważają specjaliści, nie każda superżywność musi być egzotyczna. Zwykła cebula, szpinak czy brokuł też mają swoje „supermoce”. Pamiętaj jednak, że podstawą jest różnorodność w diecie.

Jak wzbogacić swoją dietę o różne warzywa i owoce?

Większość z nas nie spożywa zalecanej dawki warzyw i owoców dziennie, co jest dużym błędem. Jest to niezbędne, by nasz organizm funkcjonował w sposób prawidłowy. Jak więc sprawić, by na naszym talerzu lądowało ich więcej? Robiąc zakupy, dodaj do koszyka jak najwięcej kolorowych warzyw (ale też owoców) – to zwiększy ich różnorodność. Pamiętaj też, że mrożone warzywa i owoce są jak najbardziej w porządku. Spróbuj również nowych warzyw, których wcześniej nie jadłeś – to będzie ciekawym urozmaiceniem twojego jadłospisu. Jedz też skórki, na przykład gruszek, jabłek, a nawet kiwi! Fitoskładniki mogą być obecne w skórce w większych ilościach.

Przez większość dni staraj się jeść co najmniej jedną porcję z każdej z następujących kategorii: ciemnozielone warzywa liściaste, żółte lub pomarańczowe owoce i warzywa, czerwone owoce i warzywa, fioletowe warzywa i owoce (różnorodność i kolor są kluczem do zdrowej diety) – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

