Zakupy w Lidlu? Zawsze wkładam do koszyka te 5 produktów polecanych przez dietetyka

Zakupy w Lidlu mogą być nie tylko tanie, ale też zdrowe — pod warunkiem jednak, że wiemy, co wybrać. Ekspertka od zdrowego odżywiania udowadnia, że wśród różnych produktów spożywczych można znaleźć takie, które naprawdę warto kupić. Dzięki jej radom moje zakupy są prostsze, a posiłki zdrowsze.

Najlepsze produkty z Lidla

Dietetyczka Dominika Hatala, znana w sieci jako „Dietetyk Powszechny”, opublikowała nagranie, w którym zdradziła, jakie produkty sama zawsze kupuje w Lidlu. Na pierwszym miejscu znalazł się serek wiejski.

Jest to świetne źródło białka i zawsze sprawdza się w sytuacjach, kiedy nie mam czasu na przygotowanie posiłku. Jedno opakowanie to 170 kcal i 24 g białka. Dodaję do niego granolę, owoce i zbilansowany posiłek w 2 minuty gotowy – powiedziała ekspertka.

Na drugim miejscu znalazł się łosoś wędzony na gorąco. Jak wyjaśnia specjalistka, można go podgrzać lub zjeść na zimno. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do makaronu, bowla, sałatki lub jako składnik pasty na kanapkę. Ta ryba jest źródłem białka i zdrowych kwasów tłuszczowych, w tym kwasów omega-3.

Dietetyczka poleca także gotowe pity. Zwracaj uwagę na ich skład — te przedstawione przez ekspertkę zawierają mąkę pszenną, wodę, drożdże, sól i glukozę. Jedna sztuka ma 194 kcal.

Ten rodzaj pieczywa bazuje na mące pszennej, ale zawsze wkładam do środka sporą porcję świeżych warzyw oraz źródło białka – na przykład łososia, kurczaka, ser mozzarella czy halloumi – powiedziała ekspertka.

Co wybrać zamiast masła?

Ostatnim produktem, który dietetyczka poleca kupić zamiast klasycznego masła, jest „Finuu” – połączenie masła, oleju rzepakowego, oleju z lnianki i maślanki. Produkt ten wytwarzany jest w 100% z naturalnych składników i stanowi źródło kwasów omega-3. Łączy w sobie cechy masła i margaryny. Jego konsystencja sprawia, że jest łatwy do rozsmarowania zaraz po wyjęciu z lodówki. Sprawdza się nie tylko jako dodatek do pieczywa, ale również do pieczenia i smażenia.

Czytaj też:

Czy kawa rozpuszczalna naprawdę szkodzi? Dietetyk wyjaśnia raz na zawszeCzytaj też:

To mięso w Biedronce mocno zaskoczyło dietetyka: rewelacyjny skład. Masz je w kuchni?