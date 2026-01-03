Ten deser wyciągam z lodówki w Trzech Króli i wszyscy proszą o przepis. Ma tylko 2 składniki

Przejadły ci się serniki, makowce, pierniki i inne ciasta, ale wciąż masz ochotę na „coś słodkiego”? Postaw na ten deser. Nie jest typowym świątecznym specjałem, ale smakuje nieziemsko. Wręcz rozpływa się w ustach, a nie wymaga wiele pracy. Możesz przygotować przysmak dzień wcześniej, a w Święto Trzech Króli wyciągnąć go z lodówki i zaskoczyć gości. Przepis jest tak prosty, że wszystko można zapamiętać nawet bez zapisywania.

Jak zrobić prosty deser bez pieczenia na Trzech Króli?

Wystarczy połączyć rozpuszczoną gorzką czekoladę z gęstym mleczkiem kokosowym, dokładnie wymieszać oba składniki. Potem trzeba już tylko przelać powstałą masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Po kilku godzinach w lodówce przysmak pięknie zastyga i zyskuje konsystencję klasycznego brownie robionego w piekarniku.

Przepis: Brownie z 2 składników Ten deser bez pieczenia to hit. Zakochasz się w nim od pierwszego kęsa. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 200 w każdej porcji Składniki 400 ml tłustego mleka kokosowego z puszki

200 g gorzkiej czekolady Sposób przygotowania Szykowanie składnikówRozpuść czekoladę w kąpieli wodnej. Łączenie składnikówWlej mleko do miski i połącz je z gorzką czekoladą. Chłodzenie masyPrzelej powstałą masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw całość do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej całą noc. Możesz też pominąć ten krok, przelać masę do pucharków i podać jako mus.

Jaką czekoladę wybrać do zrobienia brownie z 2 składników?

Wybór czekolady to klucz do zrobienia idealnego brownie – intensywnego, gęstego i pełnego smaku. Sięgaj po gorzki wariant o wysokiej zawartości kakao (minimum 70 procent). Dobrej jakości tabliczka powinna mieć prosty i krótki skład, bez olejów, wzmacniaczy smaku czy sztucznych dodatków. Taki produkt jest nie tylko pyszny, ale i zdrowy. Dostarcza sporej dawki antyoksydantów, które zwalczają wolne rodniki, opóźniają starzenie i działają przeciwzapalnie.

Jak podać brownie z 2 składników?

Jeśli chcesz dodać przysmakowi lekkości, zaserwuj go z owocami. Sięgnij po maliny, borówki amerykańskie, cienkie plasterki pomarańczy, jabłka czy gruszki. Z gorzką czekoladą świetnie komponować się będą również wiśnie w syropie. Jeżeli wolisz bardziej minimalistyczne rozwiązania, posyp gotowe brownie cukrem pudrem, cynamonem lub ciemnym kakao. Możesz też wykorzystać wiórki kokosowe bądź czekoladowe. Deser najlepiej smakuje w „towarzystwie” czarnej kawy, herbaty albo gorącej czekolady.

