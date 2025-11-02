Mocna konkurencja dla zielonej herbaty. Wzmacnia naczynia krwionośne i obniża cholesterol

Mocną konkurencją dla zielonej herbaty jest napar z prażonych nasion gryki, znany jako herbata Soba Cha. Jest to bardzo popularny napój w Azji, szczególnie w Japonii i Chinach. Ma charakterystyczny, delikatnie orzechowy aromat. Wyczuwalny jest też lekko zbożowy smak. W zależności od stopnia prażenia można również poczuć karmel. Taki napar ma piękny, jasnozłoty odcień. Zobaczysz, że jak raz go spróbujesz, to będziesz już do niego wracać.

Jakie właściwości ma Soba Cha?

Napar Soba Cha nie zawiera kofeiny (w odróżnieniu od zielonej herbaty), dlatego idealnie nadaje się do picia o każdej porze dnia, nawet wieczorem. Jest ceniony nie tylko za smak, ale również za swoje właściwości zdrowotne.

Zawiera wiele cennych składników, w tym między innymi silny przeciwutleniacz rutynę, która wzmacnia naczynia krwionośne, wspiera układ sercowo-naczyniowy, a przez to pomaga obniżać cholesterol i regulować ciśnienie krwi. Przeciwutleniacze, które są w tej herbacie, neutralizują również wolne rodniki, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym i opóźniając procesy starzenia. Jest także źródłem witamin z grupy B, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, a także magnezu, żelaza i potasu. Jest też bogaty w błonnik, który wspomaga trawienie i reguluje pracę jelit. Dodatkowo działa moczopędnie i pomaga w usuwaniu wody z organizmu. Co więcej, ma właściwości kojące i relaksujące, przez co zmniejsza uczucie stresu i ułatwia zasypianie.

Jak parzyć ten napar?

Przygotowanie naparu Soba Cha nie różni się od robienia tradycyjnej herbaty liściastej. Jedną lub dwie czubate łyżeczki nasion należy zalać 200 ml wody o temperaturze 95–100 stopni Celsjusza. Żeby to zmierzyć, użyj termometru kuchennego. Bez problemu kupisz go za kilkanaście złotych w internecie. Czas parzenia powinien wynosić od trzech do pięciu minut. Im dłużej parzysz, tym intensywniejszy i ciemniejszy będzie napar. Na koniec wystarczy, że odcedzisz nasiona. Jedną porcję nasion Soba Cha można zalewać wielokrotnie, nawet aż cztery razy.

