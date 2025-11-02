Ten zielony sok piją stulatkowie. Eksperci mówią jasno: to działa

Naukowcy od dawna poszukują recepty na długowieczność. W tym celu analizują zwyczaje i dietetyczne nawyki mieszkańców „niebieskich stref”. Mianem tym określa się miejsca, które mogą pochwalić się największą liczbą stulatków (Okinawę, Sardynię itp.). Co robią, by dożyć tak sędziwego wieku w dobrej kondycji? To nie zasługa żadnych drogich suplementów diety czy wymyślnych mikstur. Sprawa – jak przekonuje dr Vicente Mera, specjalista medycyny przeciwstarzeniowej – jest znacznie prostsza. W osiągnięciu wspomnianego celu pomaga znany, choć zapomniany sok. Wystarczy szklanka dziennie.

Jaki sok jest „receptą na długowieczność”?

Okazuje się, że mieszkańcy „niebieskich stref” chętnie sięgają po sok z jarmużu. To właśnie on jest sekretem ich długiego życia i świetnej kondycji. Trudno się temu dziwić, bo wykazuje ogromny prozdrowotny potencjał. Wspomnieli o nim eksperci z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Zygmunt Zdrojewicz, Wojciech Kosowski, Marek Stebnicki oraz Michał Stebnicki. Podzielili się swoimi spostrzeżeniami w artykule pod tytułem „Jarmuż – stare, a zapomniane warzywo”:

Posiada on najwyższą wartość odżywczą w skali ANDI (Aggregate Nutrient Density Index) opracowanej przez amerykańskiego lekarza Joela Fuhrmana i oceniającej żywność na podstawie stosunku ilości składników odżywczych do jednostek kalorii. Jest bogatym źródłem błonnika, potasu, beta-karotenu, żelaza, wapnia, niacyny, witamin A, B1, B2, E i C, a także chlorofilu. O prozdrowotnych właściwościach tego warzywa stanowi przede wszystkim aktywność przeciwutleniająca, przeciwzapalna i przeciwnowotworowa. Ich źródłem są zarówno podstawowe składniki odżywcze, jak również glukozynolany – czytamy we wskazanym opracowaniu.

Picie soku z jarmużu – jak również włączenie tego produktu do codziennej diety – pozwala więc zneutralizować szkodliwy wpływ wolnych rodników na organizm i ochronić go przed stresem oksydacyjnym. To właśnie ten stan przyspiesza procesy starzenia, wywołuje stany zapalne i przyczynia się do rozwoju wielu różnych chorób, które skracają życie i obniżają jego jakość. Mowa między innymi, o takich schorzeniach jak na przykład miażdżyca, zawał serca, udar mózgu czy zakrzepica.

Dlaczego jeszcze warto pić sok z jarmużu?

Na prozdrowotne walory jarmużu zwrócił również uwagę dr Vicente Mera. Jak zauważył w swojej książce „Young at any age” warzywo to „zawiera o 50% więcej wapnia niż mleko, trzy razy więcej witaminy C niż pomarańcze i cztery razy więcej kwasu foliowego niż jajka”.

Sok lub dowolny przepis z jarmużem to coś, co polecam wszystkim moim pacjentom – podsumował ekspert w rozmowie z „Vouge”.

Jak zrobić sok z jarmużu?

Przygotowanie napoju jest banalnie proste. Zrobisz go w kilka minut. Wystarczy, że wrzucisz garść świeżych liści do blendera lub wyciskarki, dolejesz wodę i całość zmiksujesz na gładką masę. Warto dodać do „mikstury” odrobinę oliwy z oliwek, by zawarte w soku witaminy i minerały były lepiej przyswajane przez organizm.

Na co uważać, pijąc sok z jarmużu?

Trzeba pamiętać, że obecne w nim związki mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami. Warzywo to zawiera również tzw. goitrogeny – naturalne substancje mogące wpływać na funkcjonowanie tarczycy, zwłaszcza u osób z jej niedoczynnością lub przyjmujących leki hormonalne. Jeśli jesteś w trakcie farmakoterapii lub cierpisz na choroby tarczycy, skonsultuj się z lekarzem, zanim włączysz jarmuż do swojej diety.

