Te kawy zwykle kosztują małą fortunę. Teraz kupisz je dużo taniej, ale tylko przez chwilę

Długi weekend zawsze kończy się zbyt szybko. Zanim się obejrzysz, znów trzeba wrócić do pracy i codziennego rytmu dnia. A nic nie pomaga w tym lepiej niż aromatyczna, gorąca kawa. Znana sieć przygotowała nie lada niespodziankę dla miłośników kofeinowego naparu. Przeceniła wiele popularnych marek. To świetna okazja, by uzupełnić domowe zapasy.

Gdzie możesz kupić dobrą i tanią kawę?

Wiele ciekawych ofert dla miłośników „małej czarnej” ma Dino. Sieć „ścięła” ceny wielu różnych produktów. Co ważne, obniżki są dostępne dla wszystkich klientów. By z nich skorzystać, nie trzeba posiadać karty lojalnościowej ani aktywować specjalnych kodów w aplikacji zainstalowanej w telefonie. Promocją objęto wiele znanych cenionych marek, na przykład:

kawę mieloną Jacobs Kronung – opakowanie o wadze 500 gramów kosztuje teraz 32 złote i 99 groszy, przy zakupie dwóch sztuk (cena regularna wynosi 41,69 zł),

kawę mieloną Prima Finezja – na paczkę o pojemności 275 gramów wydasz teraz tylko 14 złotych i 49 groszy, czyli ponad trzy złote mniej niż zwykle,

kawę rozpuszczalną Rio de Brass Classic (200 gramów) – zapłacisz za nią 18 złotych i 99 złotych, a nie 21,99 zł

kawę rozpuszczalną Nescafé Crema (300 gramów) – sieć zmniejszyła jej cenę o 24 procent (37 złotych i 99 groszy zamiast 49,99 zł),

kawę ziarnistą Ti Meriti Crema E Aroma Woseba – kilogram produktu dostaniesz teraz za 57 złotych i 69 groszy (koszt poza obniżką wynosi niespełna 68 złotych),

kawę ziarnistą MK Cafe Premium – cena kilogramowej paczki „spadła" do 62 złotych i 99 groszy (poza promocją trzeba za nią zapłacić niespełna 74 złote).

Dino przygotowało również ciekawe oferty na popularne dodatki do „małej czarnej” – cukier i mleko. Słodzidło marki Sweet Family lub Diamant możesz teraz nabyć za 2 złote i 29 groszy, pod warunkiem że włożysz do koszyka minimum 5 paczek produktu. A jeśli wolisz „zabielaną” kawę, zaopatrz się w mleko UHT 3,2% marki Krasula. Za litr tego nabiału zapłacisz 2 złote i 29 groszy, czyli około 20 procent mniej niż zazwyczaj. By rabat został naliczony, musisz jednak kupić minimum 3 kartony mleka.

Kiedy iść po tanią kawę do Dino?

Wszystkie opisane wyżej promocje obowiązują w tym samym terminie. Zaczynają się w środę, a kończą we wtorek. Trwają więc od 12 do 18 listopada 2025 roku. Pamiętaj przy tym o jednej ważnej kwestii – sieć nie nałożyła na klientów żadnych zakupowych limitów. Możesz więc brać tyle produktów, ile potrzebujesz, bez obaw, że stracisz szansę na odciążenie domowego budżetu.

