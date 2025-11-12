Nie nasiona chia, nie kurkuma. Prof. Stachowska: ten produkt naprawdę chroni serce. Badania nie pozostawiają wątpliwości

Choć często jest to bagatelizowane, sposób odżywiania ma realny wpływ na nasze zdrowie, ale również samopoczucie. Warto więc zadbać o to, by dieta była bogata w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste czy zdrowe tłuszcze. Dzięki temu możemy zmniejszyć ryzyko wystąpienia różnych chorób. Regularne i zbilansowane posiłki, które dostarczają odpowiednich witamin i minerałów, pozytywnie wpływają na funkcjonowanie mózgu, układu nerwowego oraz serca.

Ten produkt chroni serce

Kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, w opublikowanym nagraniu wyjaśniła, co powinno znaleźć się w naszej diecie, jeśli chcemy zadbać o serce. I wcale nie chodzi o sławne nasiona chia czy kurkumę.

Tylko jeden produkt roślinny ma oficjalne potwierdzenie, że chroni twoje serce. I to nie są nasiona chia. Nie jest to też kurkuma czy jagody acai. To jest oliwa z oliwek, a konkretnie jej polifenole. Instytucja, która to potwierdza, to Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, czyli EFSA – powiedziała specjalistka.

Ekspertka dodała, że to oni naukowo weryfikują, co naprawdę działa na zdrowie. W badaniu „Eurolive” naukowcy z pięciu krajów Europy podawali uczestnikom 25 mililitrów różnych oliw – od tych bardzo ubogich do tych bogatych w związki polifenolowe. Jaki był efekt? Temu również przyjrzała się profesor Stachowska.

Im więcej polifenoli, tym większy spadek utlenionego LDL, czyli tzw. złego cholesterolu, który de facto przyczynia się do miażdżycy oraz chorób serca. Dokładnie chodzi o doświadczenie, które nosi następującą nazwę: „Polifenole oliwy z oliwek pomagają chronić lipidy krwi przed stresem oksydacyjnym”. Należy jednak wybierać oliwę, która zawiera co najmniej 5 miligramów hydroksytyrozolu w 20 g produktu. Pamiętaj też, że najlepsza jest oliwa extra virgin.

Jakie jeszcze właściwości ma oliwa z oliwek?

Poza świetnym wpływem na serce, oliwa z oliwek ma też wiele dobroczynnych właściwości. Jej regularne spożywanie odgrywa dużą rolę w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych, takich jak demencja czy choroba Alzheimera.

Wiąże się to również z profilaktyką cukrzycy. Oliwa ma także działanie przeciwzakrzepowe, przez co zmniejsza ryzyko wystąpienia nie tylko zawału serca, ale również udaru. Dodatkowo działa przeciwzapalnie, dzięki czemu wspiera funkcjonowanie układu immunologicznego. Może łagodzić także dolegliwości żołądkowe i wspomaga trawienie. Koniecznie sprawdź też, jak odróżnić prawdziwą oliwę z oliwek od fałszywej.

