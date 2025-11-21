W Biedronce zawsze biorę te produkty jako kobieta. Dietetyk zdradza: wspierają hormony i szczupłą sylwetkę

Wiele kobiet robi zakupy w Biedronce niemal mechanicznie. Wpada do sklepu w pośpiechu, wrzuca do koszyka to, co zwykle i biegnie dalej do kolejnych obowiązków. Tymczasem warto na chwilę zatrzymać się w gąszczu półek i wybrać te produkty, które naprawdę służą zdrowiu i szczupłej sylwetce. W wyborze odpowiednich artykułów pomóc może „ściągawka” przygotowana przez doktora Michała Wrzoska. W udostępnionym w sieci nagraniu dietetyk wskazuje, jakie artykuły spożywcze powinna mieć w swoim jadłospisie każda kobieta.
Najlepsze produkty dla kobiet w Biedronce
Pierwsze, na co zwraca uwagę ekspert, to tłuste ryby morskie. Są źródłem wartościowego i łatwo przyswajalnego białka. Dostarczają też kwasów omega-3, które działają przeciwzapalnie i wspierają równowagę hormonalną, zmniejszając dolegliwości bólowe pojawiające się w trakcie cyklu menstruacyjnego.
Badania pokazują, że kobiety jedzące tłuste ryby rzadziej cierpią na PMS [zespół napięcia przedmiesiączkowego – przyp. red.] i bolesne miesiączki. Nie musi to być łosoś. Może to być śledź, makrela [...] Kobieta potrzebuje od jednego do dwóch gramów białka na każdy kilogram masy ciała – zauważa specjalista w opublikowanym nagraniu.
Dr Michał Wrzosek radzi, by sięgać też po jajka. Znajdziemy w nich aminokwasy egzogenne – czyli takie, których organizm nie jest w stanie wytworzyć samodzielnie – witaminy z grupy B oraz cholinę, niezbędnej do produkcji estrogenów i progesteronu. W jadłospisie kobiet nie powinno zabraknąć również chudego mięsa i drobiu. Obfitują one w żelazo hemowe. Jest ono lepiej przyswajane przez organizm niż żelazo niehemowe pochodzące z roślin, zwłaszcza w połączeniu z witaminą C (obecną na przykład w papryce).
Dietetyk poleca również fermentowane produkty mleczne (kefiry, maślanki itp.). Wspierają zdrowie kości, mikrobiotę, która ma kluczowe znaczenie dla gospodarki hormonalnej i prawidłowego przebiegu procesów trawienia. Podobnie działają źródła „dobrych” węglowodanów, czyli:
- produkty pełnoziarniste – płatki owsiane, kasza bulgur, kasza gryczana itp.,
- warzywa skrobiowe – ziemniaki, bataty, topinambur etc.,
- warzywa krzyżowe – takie jak kalafior czy brokuł,
- zielone warzywa liściaste – jarmuż, szpinak itp.
Z kolei owoce jagodowe to bogactwo polifenoli antocyjanów. Związki te mają właściwości antyoksydacyjne. Zwalczają wolne rodniki oraz stany zapalne tkanek. Wspierają pracę układu rozrodczego i łagodzą ból menstruacyjny. Natomiast jabłka i gruszki zawierają błonnik oraz kwercetynę, które wspomagają trawienie.
Co jeszcze warto kupić w Biedronce?
Właściwie zbilansowana dieta kobiet powinna zawierać zdrowe tłuszcze. Bez nich – jak zaznacza dr Michał Wrzosek – nie ma regularnego cyklu menstruacyjnego, dobrej płodności oraz stabilnego nastroju. „Zbyt mała ilość tłuszczu w diecie może doprowadzić do braku miesiączki i pogorszenia stanu skóry”– ostrzega ekspert. Do wartościowych źródeł tego makroskładnika zalicza się między innymi:
- oliwę z oliwek extra vergine,
- siemię lniane,
- orzechy i nasiona,
- awokado.
