W Biedronce zawsze biorę te produkty jako kobieta. Dietetyk zdradza: wspierają hormony i szczupłą sylwetkę

Wiele kobiet robi zakupy w Biedronce niemal mechanicznie. Wpada do sklepu w pośpiechu, wrzuca do koszyka to, co zwykle i biegnie dalej do kolejnych obowiązków. Tymczasem warto na chwilę zatrzymać się w gąszczu półek i wybrać te produkty, które naprawdę służą zdrowiu i szczupłej sylwetce. W wyborze odpowiednich artykułów pomóc może „ściągawka” przygotowana przez doktora Michała Wrzoska. W udostępnionym w sieci nagraniu dietetyk wskazuje, jakie artykuły spożywcze powinna mieć w swoim jadłospisie każda kobieta.

Najlepsze produkty dla kobiet w Biedronce

Pierwsze, na co zwraca uwagę ekspert, to tłuste ryby morskie. Są źródłem wartościowego i łatwo przyswajalnego białka. Dostarczają też kwasów omega-3, które działają przeciwzapalnie i wspierają równowagę hormonalną, zmniejszając dolegliwości bólowe pojawiające się w trakcie cyklu menstruacyjnego.

Badania pokazują, że kobiety jedzące tłuste ryby rzadziej cierpią na PMS [zespół napięcia przedmiesiączkowego – przyp. red.] i bolesne miesiączki. Nie musi to być łosoś. Może to być śledź, makrela [...] Kobieta potrzebuje od jednego do dwóch gramów białka na każdy kilogram masy ciała – zauważa specjalista w opublikowanym nagraniu.

Dr Michał Wrzosek radzi, by sięgać też po jajka. Znajdziemy w nich aminokwasy egzogenne – czyli takie, których organizm nie jest w stanie wytworzyć samodzielnie – witaminy z grupy B oraz cholinę, niezbędnej do produkcji estrogenów i progesteronu. W jadłospisie kobiet nie powinno zabraknąć również chudego mięsa i drobiu. Obfitują one w żelazo hemowe. Jest ono lepiej przyswajane przez organizm niż żelazo niehemowe pochodzące z roślin, zwłaszcza w połączeniu z witaminą C (obecną na przykład w papryce).

Dietetyk poleca również fermentowane produkty mleczne (kefiry, maślanki itp.). Wspierają zdrowie kości, mikrobiotę, która ma kluczowe znaczenie dla gospodarki hormonalnej i prawidłowego przebiegu procesów trawienia. Podobnie działają źródła „dobrych” węglowodanów, czyli:

produkty pełnoziarniste – płatki owsiane, kasza bulgur, kasza gryczana itp.,

warzywa skrobiowe – ziemniaki, bataty, topinambur etc.,

warzywa krzyżowe – takie jak kalafior czy brokuł,

zielone warzywa liściaste – jarmuż, szpinak itp.

Z kolei owoce jagodowe to bogactwo polifenoli antocyjanów. Związki te mają właściwości antyoksydacyjne. Zwalczają wolne rodniki oraz stany zapalne tkanek. Wspierają pracę układu rozrodczego i łagodzą ból menstruacyjny. Natomiast jabłka i gruszki zawierają błonnik oraz kwercetynę, które wspomagają trawienie.

Co jeszcze warto kupić w Biedronce?

Właściwie zbilansowana dieta kobiet powinna zawierać zdrowe tłuszcze. Bez nich – jak zaznacza dr Michał Wrzosek – nie ma regularnego cyklu menstruacyjnego, dobrej płodności oraz stabilnego nastroju. „Zbyt mała ilość tłuszczu w diecie może doprowadzić do braku miesiączki i pogorszenia stanu skóry”– ostrzega ekspert. Do wartościowych źródeł tego makroskładnika zalicza się między innymi:

oliwę z oliwek extra vergine,

siemię lniane,

orzechy i nasiona,

awokado.

