Polacy masowo wybierają te jajka, a to ogromny błąd! Oto, co musisz wiedzieć

Jajka są bardzo wartościowym elementem naszej codziennej diety. Dostarczają pełnowartościowego białka, czyli takiego, które zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy. Są bogate także w witaminy A, D, E, K oraz z grupy B, a także minerały, takie jak żelazo, selen czy fosfor. Co więcej, można przygotować je na wiele różnych sposobów. Ważne jest jednak, by kupować odpowiednie jajka.

Jakich jajek nie kupować?

Należy unikać zakupu jajek z chowu klatkowego (oznaczonych cyfrą 3 na skorupce). Głównym argumentem przeciwko temu jest dobrostan zwierząt. Chów klatkowy nie zapewnia zwierzętom godnych warunków do życia. Minimalna przestrzeń uniemożliwia im naturalne zachowania, ale też wywołuje stres, obrażenia (na przykład utratę piór) i ogólne cierpienie.

Z badań naukowych wynika, że wartość odżywcza jaj jest uzależniona od sposobu chowu kur – poinformowała Aleksandra Wedziuk-Reszka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w rozmowie z „Wprost”.

Okazuje się bowiem, że sposób chowu kur ma także wpływ na zawartość witamin i składników mineralnych. Co więcej, jaja od kur z wolnego wybiegu zawierają więcej białka. Różnice te nie są duże, jednak głównym argumentem przeciw zakupowi takich jajek zdecydowanie jest dobrostan zwierząt. Wybieraj więc „zerówki” (jajka z produkcji ekologicznej), „jedynki” (jajka z wolnego wybiegu) lub „dwójki” (jajka z chowu ściółkowego).

Stowarzyszenie Otwarte Klatki przedstawiło spis sieci sklepów, które opublikowały deklarację wycofania jaj klatkowych z produktów marki własnej. Dzięki temu można się dowiedzieć, jakie jaja zostały użyte w produkcie, który chcesz kupić. Taką deklarację podpisały następujące sieci:



Biedronka,

Kaufland,

Żabka,

Carrefour,

Lidl,

Aldi,

Społem.

Jak przechowywać jajka?

Warto wiedzieć też, jak należy przechowywać jajka. Na ten temat wypowiedział się dr dietetyki Michał Wrzosek w opublikowanym przez siebie nagraniu. Zwrócił on uwagę na to, że nie należy trzymać jajek zaokrągloną końcówką do dołu.

Wtedy jajko szybciej się starzeje, bo szybciej powiększa się komora powietrzna wewnątrz jajka. Mimo że nie musisz trzymać jajek w lodówce, to najlepiej tak rób, bo dłużej utrzymają świeżość i jest mniejsze ryzyko rozwoju bakterii – powiedział.

Dodał również, że produkty przechowywane na drzwiach lodówki są narażone na największe wahania temperatur, dlatego nie należy tam trzymać jajek.

