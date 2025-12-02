Mało kto po niego sięga. Ten owoc koi nerwy jak melisa, a wątrobę wspiera lepiej niż niejeden suplement

Zwykle sięgamy po owoce, które dobrze znamy i które już wiemy, że nam smakują. I choć naturalne jest, że wybieramy to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to warto jednak czasami trochę poeksperymentować w tej kwestii i spróbować czegoś nowego. W ten sposób wprowadzimy do naszej diety też większą różnorodność.

Ten owoc cudownie uspokaja i wspiera wątrobę

Przykładem takiego owocu, który w ogóle nie jest popularny wśród Polaków, jest jujuba. Znana jest również jako „daktyl chiński”. Można przygotować z niego między innymi napar, który ma działanie uspokajające. Łagodzi także problemy z zasypianieem i nadmierne napięcie nerwowe. Ten owoc ma jednak więcej korzyści zdrowotnych. Mianowicie działa ochronnie na wątrobę, a do tego pomaga w jej regeneracji. Zawiera przeciwutleniacze, które neutralizują wolne rodniki, chroniąc komórki wątroby. Przewlekły stan zapalny jest często przyczyną chorób tego narządu, takich jak zapalenie wątroby czy niealkoholowe stłuszczenie wątroby.

Jakie jeszcze właściwości ma jujuba?

Jest skarbnicą wielu cennych substancji. Wyróżnia się między innymi dużą zawartością witaminy C, która wspiera odporność. Jest również bogata w witaminy z grupy B, które wspierają prawidłową pracę układu nerwowego, a także metabolizm. Dostarcza też potasu, czyli pierwiastka istotnego dla odpowiedniego poziomu ciśnienia krwi. Te małe owoce to także bogactwo takich składników mineralnych, jak fosfor, wapń, magnez, żelazo, cynk i miedź.

Zawiera też błonnik pokarmowy, który silnie wspomaga perystaltykę jelit i pomaga w walce z zaparciami. Wspiera także trawienie. Jest szczególnie ważny dla osób, które się odchudzają, ponieważ daje długotrwałe uczucie sytości i pomaga ograniczyć podjadanie.

W Polsce bez problemu kupimy te owoce przez internet. Dostępne są w formie suszonej. Oznacza to, że ze świeżych owoców została odparowana większość wody. To sprawia, że składniki odżywcze są bardziej skoncentrowane w mniejszej masie. Takiej suszonej jujuby można używać jako przekąski lub dodatku do potraw. Pasuje na przykład do owsianki lub potraw kuchni azjatyckiej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że taka przekąska jest dość kaloryczna, dlatego nie należy jej spożywać w nadmiarze. Optymalną ilością będzie kilka sztuk dziennie.

Czytaj też:

Jedz to zamiast słodyczy. Już kilka sztuk dziennie zbawiennie zadziała na jelitaCzytaj też:

Te batony jem nawet na redukcji. Ranking dietetyczki zaskakuje bardziej, niż myślisz