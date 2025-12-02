W Biedronce trwa świetna akcja na kawę. Miłośnicy „małej czarnej” biorą zapas, bo można sporo zaoszczędzić

Bez „małej czarnej” ani rusz. Z takiego założenia wychodzi wielu Polaków. Trudno się więc dziwić, że mnóstwo osób wynosi z Biedronki torby pełne kawy. Produkt do najtańszych nie należy, a teraz można na jego zakupie sporo zaoszczędzić. Nie przegap okazji i uzupełnij swoje zapasy. Limity są duże, ale czasu na zakupy niewiele, zwłaszcza że towar rozchodzi się jak świeże bułeczki i znika z półek w mgnieniu oka.

Jaką kawę przeceniła Biedronka?

Promocja obejmuje wszystkie kawy marki Woseba. Kup minimum dwie paczki produktu, a za tańszy spośród wybranych towarów zapłacisz 60 procent mniej niż zwykle. Oferta ma jednak pewien „haczyk”. Skorzystać z niej mogą tylko „wybrani” klienci – członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka, którzy posiadają specjalną kartę lub aplikację na telefon komórkowy. Dobra wiadomość jest taka, że ich zdobycie nic nie kosztuje. Kartę można otrzymać przy kasie w każdym sklepie sieci, a oprogramowanie ściągnąć ze sklepu internetowego – Google Play lub App Store. Sieć nałożyła na kupujących pewne ograniczenia, ale limity są duże – na jedno konto lojalnościowe możesz nabyć aż osiem opakowań kawy, w tym 4 paczki z rabatem.

Kiedy iść do Biedronki po tanią kawę?

Promocja na kawę trwa jeszcze kilka dni. Jeśli nie zdążysz zrobić zakupów w ciągu tygodnia, nie martw się. Możesz nadrobić zaległości w weekend. Pamiętaj, że najbliższa niedziela, czyli 7 grudnia, jest dniem handlowym. Właśnie wtedy wygasa oferta na obniżkę cen Woseby. Lepiej nie zwlekaj i nie zmarnuj okazji, by zaoszczędzić.

Jak prawidłowo przechowywać kawę?

Nawet najlepsza kawa szybko straci swój aromat, gdy będzie niewłaściwie przechowywana. Do jej największych „wrogów” należą światło, tlen, wilgoć oraz wysoka temperatura. Dlatego po zakupie najlepiej przesypać ziarna do nieprzezroczystego, szczelnie zamykanego pojemnika. Najlepiej sprawdzi się ten wyposażony w specjalny zawór, który blokuje dopływ powietrza. Trzymaj go w suchym, chłodnym oraz zacienionym miejscu, z dala od źródeł ciepła, takich jak na przykład piekarnik czy kaloryfer.

