Dietetyk ostrzega: to najgorsze mięso, a Polacy jedzą je na potęgę. Zobacz, co robi ze zdrowiem

Wielu Polaków często je mięso i traktuje je jako podstawowy element swojej codziennej diety. Niektórzy nie wyobrażają sobie bez niego „prawdziwego obiadu”. Kotlet schabowy, mielony lub pieczeń to klasyk. Często jemy też różnego rodzaju wędliny, dodając ją do jajecznicy, omleta czy przygotowując z nią kanapki. Popularne są też konserwy mięsne i parówki. W takiej sytuacji warto wiedzieć, po jakie mięso lepiej nie sięgać.

To najgorsze mięso zdaniem dietetyka

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował nagranie, w którym zdradził, jaki rodzaj mięsa najgorzej wpływa na nasze zdrowie.

Wybierając czy przygotowując mięso, powinniśmy się kierować przede wszystkim zasadą, że im bardziej jest ono przetworzone, tym prawdopodobnie będzie dla nas mniej wartościowe. Dlatego przede wszystkim zachęcam, aby starali się państwo unikać mięsa wysokoprzetworzonego – powiedział ekspert.

Jak wyjaśnił, pod pojęciem „mięso wysokoprzetworzone” rozumie się między innymi mięso z dodatkiem azotynu sodu, z wysoką zawartością soli. Lepiej ograniczyć też mięso poddawane długotrwałemu smażeniu.

Dla przykładu w jednym z badań jego autorzy zauważyli, że częste spożywanie mięsa smażonego zaburza homeostazę glukozy, czyli może prowadzić do wzrostu stężenia cukru we krwi. Ponadto naukowcy wykazali, że smażone mięso sprzyjało zwiększeniu poziomu endotoksyn w jelitach na skutek zaburzeń składu mikrobioty jelitowej, jak również spowodowało powstanie ogólnoustrojowego stanu zapalnego – wyjaśnił ekspert.

Dodał również, że Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem sklasyfikowała przetworzone mięso do żywności rakotwórczej dla ludzi. Wysokoprzetworzone czerwone mięso zwiększa także ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Jakie mięso wybierać?

Specjalista radzi więc ograniczyć spożywanie mięsa zawierającego azotyn sodu czy wysokie ilości soli.

Ponadto warto trochę rzadziej poddawać mięso długotrwałemu smażeniu – powiedział.

Odradza też smażenie mięsa na zwykłym oleju słonecznikowym. Ważne jest też, żeby nie odgrzewać ponownie już raz usmażonego mięsa.

Najlepszym rozwiązaniem jest zakup mięsa surowego i gotowanie go lub łagodne duszenie – dodał.

Innymi zalecanymi metodami obróbki cieplnej są pieczenie oraz gotowanie na parze, które pozwalają zachować więcej wartości odżywczych, minimalizując jednocześnie powstawanie szkodliwych związków. Ważne jest też, żeby unikać niskiej jakości konserw, pasztetów, parówek.

