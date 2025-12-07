Ten składnik babcia miała za „zakazany”. Dziś wiem, że psuł sałatkę jarzynową za każdym razem

Aromat świąt? Dla mnie zaczyna się wtedy, gdy kuchnia wypełnia się zapachem gotowanych warzyw i jajek. Przyrządzanie sałatki jarzynowej urosło w moim domu do rangi swoistego rytuału. Krojenie składników zaczynaliśmy od samego rana i zawsze przestrzegaliśmy jednej prostej zasady powtarzanej jak mantrę przez babcię Gienię. Nie dodawaliśmy do sałatki jednego popularnego produktu. Większość Polaków nie wyobraża sobie bez niego świątecznej przekąski, a dla nas był „zakazany”. Wtedy wydawało mi się to przesadą. Dziś wiem, że babcine ostrzeżenie było kulinarną mądrością.

Czego lepiej nie dodawać do sałatki jarzynowej?

Babcia radziła, by nigdy nie dodawać do sałatki jarzynowej cebuli. Na pierwszy rzut oka wydaje się nieszkodliwym, wręcz obowiązkowym dodatkiem. Ale świeże, surowe warzywo działa jak sabotażysta. Fermentuje w ekspresowym tempie, przez co przekąska szybciej się psuje. Co więcej, z czasem może nadać jej posmak lekkiej goryczki, a w rezultacie zepsuć całe danie.

Trzeba też pamiętać, że – choć cebula to bardzo zdrowy i bezpieczny produkt – nie każdy dobrze na nią reaguje. Wszystkiemu winne – jak wskazują badacze – są między innymi fruktany i siarczany zawarte w warzywie. Mogą nasilać dolegliwości ze strony układu pokarmowego pojawiające się w zespole jelita drażliwego (IBS) czy zespole rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO). Przeciwskazaniem do spożywania produktu jest również choroba wrzodowa żołądka, refluks żołądkowo-przełykowy, przewlekłe schorzenia wątroby bądź nerek, a także nadwrażliwość na fruktany.

Czym zastąpić cebulę w sałatce jarzynowej?

Jeśli chcesz możesz zastąpić cebulę musztardą. Ten dość nietypowy składnik sprawi, że przekąska zyska wyraźny, ostrzejszy smak. Przyda jej też cennych właściwości. Usprawni przemianę materii. Dostarczy też organizmowi antyoksydantów. Związki te neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników. Wymiatają je z organizmu i chronią komórki przed uszkodzeniami. Spowalniają procesy starzenia, redukują stany zapalne i obniżają ryzyko wielu różnych chorób.

