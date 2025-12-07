Nie w Lidlu i nie w Biedronce. Masło w świetnej cenie, możesz zgarnąć aż 24 sztuki

Gdy zaczyna się grudniowe pieczenie, jedno staje się jasne – bez masła ani rusz. To właśnie ten tłuszcz sprawia, że bożonarodzeniowe ciasta oraz desery zyskują swój charakterystyczny smak i aromat. Jeśli chcesz uniknąć przedświątecznego chaosu, zrób jego zapasy już teraz, zwłaszcza że nadarza się świetna okazja, by zaoszczędzić. Stokrotka organizuje bowiem atrakcyjną promocję na ten właśnie produkt. Kupować może każdy, a limity są duże. Możesz realnie odciążyć domowy budżet, więc nie zwlekaj, bo inni cię wyprzedzą.

Jakie masło kupisz taniej w Stokrotce?

Znana sieć przeceniła masło Łaciate. Teraz możesz je dostać za 4,99 zł, czyli 3 złote mniej niż zwykle. Oszczędność jest duża, ale rabat nalicza się dopiero przy zakupie 3 sztuk produktu. Jeśli włożysz do koszyka mniejszą liczbę opakowań, obniżka nie będzie obowiązywać. Pamiętaj o jednym – z oferty skorzystać mogą wyłącznie „wybrani” konsumenci. Klienci, którzy posiadają dedykowaną aplikację na telefon komórkowy – Nasza Stokrotka. Jest jednak też dobra wiadomość. Oprogramowanie możesz ściągnąć za darmo ze sklepu internetowego – Google Play lub App Store. Nie musisz przy tym za nic płacić.

Na uzupełnienie domowych zapasów masz całkiem sporo czasu. Promocja na masło w Stokrotce trwa przez cztery dni – od 7 do 10 grudnia. Nie zapominaj, że najbliższa niedziela jest dniem handlowym. Sklepy są wówczas otwarte. Zwróć jeszcze uwagę na inną ważną kwestię – sieć nałożyła na kupujących ograniczenia. Obowiązuje limit dzienny. Wynosi 6 sztuk na jedną aplikację. W sumie możesz więc nabyć aż 24 kostki po obniżonej cenie.

Jak przechować zapasy masła?

Zapasy masła możesz zamrozić. Podziel je na mniejsze porcje i umieść w la

szczelnych woreczkach strunowych. Dzięki temu nie będą chłonąć zapachów wydzielanych przez inne produkty spożywcze. Tak przechowywany tłuszcz zachowa świeżość nawet przez sześć miesięcy. Pamiętaj, że raz rozmrożonego produktu, nie wolno ponownie zamrażać.

