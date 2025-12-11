Polacy omijają to zielone warzywo. Działa na brzuch i jelita jak naturalna „miotełka”

Kiedy myślimy o zielonych warzywach do głowy przychodzi nam zwykle sałata i szpinak. Groszek, zwłaszcza ten cukrowy, plasuje się gdzieś na szarym końcu listy. Warto sobie jednak o nim przypomnieć, bo jest prawdziwą „skarbnicą” wartości odżywczych. Z powodzeniem można by go określić mianem superfood. Sprawdź dlaczego.

Groszek cukrowy i jego prozdrowotny potencjał

Groszek cukrowy należy do produktów niskokalorycznych (ok. 42 kcal w 100 gramach). Jednocześnie dostarcza wielu cennych wartości odżywczych. W jego składzie znajdziemy między innymi białko i błonnik, które usprawniają pracę przewodu pokarmowego. Zapewniają też długie uczucie sytości po posiłku, co pozwala znacznie ograniczyć zjawisko podjadania. W efekcie zrzucanie nadprogramowych kilogramów oraz kontrolowanie masy ciała. W dodatku błonnik stanowi pożywkę dla „dobrych” bakterii bytujących w jelitach. Dzięki temu pośrednio wzmacnia mechanizmy obronne organizmu i chroni przed chorobami zapalnymi. Co więcej, reguluje rytm wypróżnień, zapobiegając wzdęciom i zaparciom. Z kolei białko przyspiesza perystaltykę jelit. Jego trawienie wiąże się z większym wydatkiem energetycznym i szybszym spalaniem kalorii.

Stugramowa porcja groszku cukrowego zawiera również 60 mg witaminy C, co stanowi około 80 procent dziennego zapotrzebowania kobiet i około 67 procent – w przypadku mężczyzn. Związek ten wykazuje właściwości antyoksydacyjne. Zwalcza wolne rodniki, neutralizuje stany zapalne i spowalnia procesy starzenia. Poprawia stan włosów, skóry oraz paznokci. W warzywie znajdziemy też luteinę i zeaksantynę – dwa naturalne karotenoidy, które wspierają funkcjonowanie narządu wzroku. Wpływają pozytywnie na jakość widzenia. Chronią między innymi przed zaćmą oraz zwyrodnieniem plamki żółtej (AMD). Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden składnik groszku cukrowego – witaminę K. Odgrywa ona kluczową rolę w procesie krzepnięcia krwi. Ponadto uczestniczy w mineralizacji kości.

Jak jeść groszek cukrowy?

Warzywo może być spożywane w formie surowej. Świetnie smakuje „solo”. Doskonale komponuje się również z innymi produktami. To idealny dodatek do sałatek, zapiekanek czy dań z patelni. Jeśli wolisz groszek „na ciepło”, ugotuj go na parze. Nie wymaga długiej obróbki cieplnej. Wystarczy od 3 do 5 minut. Jeżeli chcesz skrócić ten czas, wrzuć produkt na osolony wrzątek na 1,5-3 minuty.

