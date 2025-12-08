Ten świąteczny klasyk znów przyciąga tłumy do Biedronki. Jest tani jak nigdy, ale trzeba się spieszyć
Ten świąteczny klasyk znów przyciąga tłumy do Biedronki. Jest tani jak nigdy, ale trzeba się spieszyć

Biedronka
Biedronka Źródło: Unsplash / Prime Press Photo. Zdjęcie poglądowe
Klienci wynoszą z Biedronki pełne torby. Jedna oferta przyciąga ich niczym magnes. Dotyczy produktu, bez którego trudno się obyć zarówno na co dzień, jak i od święta. Teraz można na nim sporo zaoszczędzić, ale czasu na zakupy jest niewiele.

W tym tygodniu Biedronka „idzie na całość” i drastycznie obniża cenę popularnego produktu, bez którego trudno sobie wyobrazić świąteczne wypieki. Możesz go teraz zdobyć „za grosze”, ale nie zwlekaj zbytnio z decyzją o zakupach. Promocja jest bardzo atrakcyjna, lecz szybko się kończy. Trwa tylko przez jeden dzień. Jeśli chcesz odciążyć domowy budżet, musisz się spieszyć.

Co można kupić taniej w Biedronce?

Promocja obejmuje Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni. Teraz jedna kostka kosztuje tylko 2,99 zł. W „normalnych” warunkach trzeba za nie zapłacić niespełna 8 złotych. Obniżka jest więc naprawdę spora, ale skorzystają z niej tylko „wybrani” konsumenci. Sieć skierowała swoją ofertę wyłącznie do klientów należących do programu lojalnościowego. By upust został naliczony, należy spełnić dwa proste, ale niezwykle ważne warunki:

  • kupić trzy kostki przecenionego tłuszczu,
  • posiadać kartę lub aplikację na telefon Moja Biedronka.

Sieć nałożyła na kupujących limity. Nie można nabyć więcej niż trzy opakowania masła na jedno konto lojalnościowe w ramach opisanej akcji. Promocja zaczyna się i kończy w poniedziałek, 8 grudnia 2025 roku.

Inne tanie masło w Biedronce

Sieć przygotowała dla miłośników masła jeszcze jedną ciekawą niespodziankę – obniżyła cenę Mlecznej Doliny. Teraz na jedną sztukę tego produktu wydasz tylko 3,95 zł, czyli 43 procent mniej niż zazwyczaj. Regularny koszt to 6,99 zł. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz kupić od razu trzy kostki. W przeciwnym razie rabat nie będzie obowiązywać. Ta oferta, podobnie jak poprzednia, została przygotowana z myślą o członkach programu lojalnościowego Moja Biedronka. W tym przypadku też wprowadzono limity – trzy opakowania na jedno konto lojalnościowe. Co więcej, opisana promocja również obowiązuje wyłącznie 8 grudnia.

Źródło: Biedronka