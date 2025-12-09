Na półce wygląda jak masło marki premium. Wiele osób daje się nabrać. Jesteś wśród nich?

Zdarzyło Ci się włożyć do koszyka „masło”, które w domu okazało się czymś zupełnie innym? Na ten problem zwrócili niedawno uwagę twórcy profilu Pomysłodawcy, którzy dzielą się w sieci różnymi spostrzeżeniami na temat artykułów spożywczych oraz trików stosowanych przez producentów żywności. Zobacz, przed czym przestrzegają tym razem.

To smarowidło tylko „udaje” masło

Uważaj na produkt o nazwie Górskie Maślane Smaki Premium. Przywodzi na myśl smarowidło „z wyższej półki”. Ma eleganckie złoto-niebieskie opakowanie z górskim krajobrazem. Całości dopełnia znaczek z napisem „Produkt Polski”. Przywodzi na myśl naturalność, lokalność oraz tradycję. „W lewym dolnym rogu widać również duże »82%«, które od razu rzuca się w oczy i to też oczywiście przypadek, wcale nie chodzi o skojarzenie z »82% tłuszczu mlecznego w maśle«” – zauważają twórcy profilu Pomysłodawcy.

Ten produkt – choć do złudzenia przypomina masło – wcale nim nie jest. To tak naprawdę miks tłuszczowy złożony w przeważającej części z tłuszczów pochodzenia roślinnego (palmowego, rzepakowego oraz słonecznikowego w zmiennych proporcjach). W składzie pojawiają się również inne „elementy” – woda, bezwodny tłuszcz mleczny, emulgatory, aromaty, barwnik, a także regulator kwasowości witaminy (A, D). Oczywiście producent smarowidła informuje potencjalnego nabywcę, że nie ma do czynienia z prawdziwym masłem. Jednak konstruuje swój przekaz w taki sposób, że łatwo można go przeoczyć. „Napis »MIKS TŁUSZCZOWY« wygięty w łuk wcale nie pogarsza szybkiego przeczytania, nic a nic, przecież to od razu widać, co z tego, że to jedna z mniejszych czcionek na froncie. Przecież to nie ma znaczenia” – ironizują Pomysłodawcy.

Prawdziwe masło, czyli jakie?

Definicję tego produktu określają przepisy Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami za masło można uznać wyłącznie produkt pochodzenia zwierzęcego. Musi on zawierać – jak podkreślają specjaliści z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – jedynie tłuszcz mleczny „Na opakowaniu masła producent powinien umieścić informację o zawartości tego tłuszczu. Na rynku w sprzedaży są dostępne również margaryny oraz miksy tłuszczowe. Te produkty mogą zawierać dodatek olejów roślinnych. Czytajmy zatem z uwagą etykiety” – przypominają eksperci w jednym z opublikowanych materiałów.

