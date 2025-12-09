Dietetyczka sprawdziła przyprawy do piernika. Jedna zachwyciła ją składem i aromatem

Przyprawa do piernika jest obowiązkowym składnikiem wielu świątecznych ciast i deserów. Najlepsza jest ta domowa. Nie każdy ma jednak czas i ochotę na to, by ją przygotować. Dlatego spora część osób sięga po sklepowe mieszanki. Zanim jednak po nie sięgniesz, dobrze się zastanów albo skorzystaj ze „ściągawki” zrobionej przez dietetyczkę. Joanna Kryształ wskazała prawdziwą „perełkę”. Ta przyprawa do piernika bije inne na głowę – składem i smakiem.

Jaka przyprawa do piernika jest najlepsza?

Ekspertka poleca produkt Belbake, marki własnej Lidla. Znajdziemy w nim same naturalne przyprawy – imbir, goździki, anyż gwiaździsty, kardamon, skórkę cytrynową i pomarańczową, nasiona kolendry itp. Ma relatywnie prosty i krótki skład. Nie zawiera żadnych sztucznych dodatków, zagęstników i wypełniaczy. Na korzyść tej mieszanki przemawia również – jak podkreśla Joanna Kryształ – intensywny aromat.

„Zero cukru, mąki, kakao. Najczystszy skład” – podsumowuje dietetyczka w opublikowanym nagraniu.

Ta przyprawa to nie tylko świetny dodatek do bożonarodzeniowych wypieków. Można ją również wykorzystać podczas przygotowywania wielu innych przysmaków, na przykład owsianki. Doskonale pasuje też do kawy, herbaty, gorzkiej czekolady czy różnego rodzaju koktajli. Warto sięgać po nią nie tylko „od święta”, ale również na co dzień. Stanowi bowiem kompozycję składników, które świetnie wpływają na organizm. Pomagają ustabilizować poziom glukozy we krwi, usprawniają trawienie i wykazują silne właściwości antyoksydacyjne.

Jak wybrać dobrą przyprawę do piernika?

Dietetyczka Joanna Kryształ radzi, by unikać produktów z dodatkiem cukru, kakao czy mąki pszennej. Warto też pamiętać o jeszcze jednej ważnej zasadzie – przyprawy powinny znajdować się jak najwyżej na liście składników. Najlepiej, gdy zajmują pierwsze miejsce. Wtedy wiadomo, że jest ich w danym wyrobie najwięcej.

Czytaj też:

Ten wigilijny napój wzmacnia jelita i odporność. Dietetyczka radzi pić go codziennieCzytaj też:

Co sprawia, że barszcz czerwony jest tak zdrowy? Ten niedoceniany dodatek robi największą różnicę