Od dziś w Biedronce klienci polują na ten produkt za darmo. Limit jest wysoki, więc robią zapasy na święta

Planujesz już świąteczne zakupy? Jeśli nie, to lepiej zastanów się nad tym. Jeżeli teraz zaczniesz gromadzić i uzupełniać kulinarne zapasy, sporo zaoszczędzisz. Biedronka właśnie rusza z superakcją. Rozdaje w gratisie popularny produkt, który na stałe gości praktycznie w każdej kuchni. Wiele osób używa go nawet kilka razy dziennie – do pieczenia, smażenia, zagęszczania sosów itp. Sprawdź, o co chodzi.

Jakie gratisy można zgarnąć w Biedronce?

Promocja „4+2 gratis” obejmuje Masło Extra Polskie marki Mlekovita. Jeśli kupisz sześć kostek smarowidła, przy kasie zapłacisz tylko za cztery z nich. Akcja jest skierowana do wszystkich członków programu lojalnościowego Moja Biedronka, czyli tych klientów, którzy posiadają specjalną kartę lub aplikację na telefon komórkowy. Oprogramowanie możesz ściągnąć za darmo ze sklepu internetowego – Google Play lub App Store – a kartę dostaniesz przy kasie w każdym sklepie sieci. Nie musisz za nią płacić.

Pamiętaj, że Biedronka nałożyła na klientów pewne ograniczenia, a dokładniej mówiąc limity dotyczące liczby nabywanych kostek masła objętego promocją. Limit dzienny to sześć opakowań na jedno konto lojalnościowe. Na szczęście akcja trwa do niedzieli, 14 grudnia 2025 roku. W sumie możesz zdobyć nawet 24 sztuki smarowidła, czyli niespełna 5 kilogramów produktu.

Co zrobić z zapasem masła?

Jeśli wiesz, że nie wykorzystasz wszystkich zakupionych kostek masła w ciągu kilku dni, wsadź zapasy do zamrażarki. Ten zabieg wydłuży ich świeżość nawet o kilka miesięcy. Wcześniej podziel je na mniejsze porcje. Dzięki temu łatwiej i szybciej rozmrozisz smarowidło. Nie zapominaj przy tym o jednej istotnej kwestii – raz rozmrożonego produktu nie wolno ponownie zamrażać. Takie działanie grozi poważnym zatruciem. Towarzyszą mu często następujące objawy: bóle brzucha, mdłości, dreszcze, gorączka, bóle i zawroty głowy etc.

