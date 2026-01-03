Sernik zawsze mi opadał. Aż dodałam nietypowy cukier i wyszedł idealnie puszysty

Sernik jest jednym z najpopularniejszych ciast w naszym kraju. Dla wielu osób weekndowa kawa bez sernika jest po prostu nie do pomyślenia. I choć nie ma jednego, uniwersalnego przepisu na ten wypiek, który sprawi, że zawsze wyjdzie on idealny, to można skorzystać z prostego patentu na to, by nie opadał i był puchaty jak obłoczek. Ja tak robię i zawsze działa.

Patent na cudownie puszysty sernik

Można przygotować wiele rodzajów serników: krakowski, wiedeński czy nowojorski. Każdy z nich powinien być delikatny i wilgotny, ale przede wszystkim rozpływać się w ustach i być puszysty. Żeby uzyskać taki efekt, wystarczy drobna zmiana. Jednym ze składników tego ciasta jest cukier. To właśnie z tym produktem należy odrobinę poeksperymentować. Zazwyczaj używa się tradycyjnego, czyli białego. Nie jest to błędem, ale warto skorzystać z nowej metody. Żeby ciasto wyszło pyszne i lekkie jak puch, dodaj oprócz niego też cukier żelujący.

Jest to specjalny rodzaj, który składa się z cukru spożywczego, ale również substancji żelujących. Zazwyczaj wykorzystuje się go podczas robienia przetworów, takich jak dżemy czy konfitury.

Przepis: Puszysty sernik Wykorzystaj ten przepis, a każdy będzie się zajadać twoim sernikiem. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 441 w każdej porcji Składniki Na masę serową: 350 g twarogu

250 g serka śmietankowego

100 g cukru żelującego

4 jajka

125 ml kwaśnej śmietany

30 g mąki pszennej

15 g mąki kukurydzianej

5 ml ekstraktu wanilinowego Na ciasto: 100 g serka śmietankowego

170 g mąki pszennej

100 g cukru zwykłego

3-4 łyżki wody

1 łyżka stołowa cukru pudru Sposób przygotowania Łączenie składników na masęZmiel twaróg trzykrotnie w maszynce do mielenia, ewentualnie skorzystaj z już zmielonego twarogu, pamiętając, by był to produkt dobrej jakości. 250 g kremowego serka śmietankowego utrzyj z twarogiem i cukrem żelującym. Ostrożnie mieszając, dodaj jajka, kwaśną śmietanę, 30 g mąki pszennej, 15 g mąki kukurydzianej i ekstrakt waniliowy. Zagniatanie ciastaPozostałą część kremowego serka (100 g) połącz z resztą mąki pszennej. Mieszając, dodaj zwykły cukier i cukier puder oraz 3-4 łyżki wody, aż uzyskasz zwięzłą konsystencję. Szybko zagniataj ciasto, zawiń je w folię spożywczą i odłóż do lodówki na około 30 minut. Pieczenie ciastaCiasto na sernik cienko rozwałkuj i wylep dno tortownicy. Nakłuj widelcem i piecz przez 10-15 minut w temperaturze 180°C. Na podpieczony spód wyłóż masę serową. Wyrównaj wierzch łyżką, zmniejsz temperaturę pieczenia do 160°C i piecz kolejne 50-60 minut. Wyjmij sernik z piekarnika i pozostaw do wystygnięcia. Z wierzchu oprósz cukrem pudrem.

Jak upiec pyszny sernik? Inne rady

Żeby twój sernik wyszedł naprawdę pyszny, skorzystaj z jeszcze kilku rad. Przede wszystkim zadbaj o to, by twaróg był dobrej jakości. Najlepiej wybierz tłusty lub półtłusty. Jeśli jednak masz w lodówce tylko chudy – wmieszaj do masy dodatkową porcję masła. W przeciwnym razie sernik wyjdzie zbyt suchy. Ważne jest również, żeby składniki na sernik miały temperaturę pokojową. Wyjmij je z lodówki na około dwie godziny przed rozpoczęciem przygotowań. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki. Jeśli używasz śmietany kremówki, to musi być ona bardzo dobrze schłodzona. Inaczej się po prostu nie ubije.

Pamiętaj też, by w żadnym razie nie otwierać piekarnika podczas pieczenia tego ciasta. Możesz to zrobić tylko w sytuacji, gdy będziesz musiał „uratować” wierzch przed nadmiernym zarumienieniem. Wtedy powoli otwórz drzwiczki i przykryj ciasto papierem do pieczenia.

