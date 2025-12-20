Mięso zawsze wychodzi twarde? Zastosuj dwa proste triki, a w święta rozpłynie się w ustach

Choć tradycyjna wieczerza wigilijna ma charakter postny i opiera się na daniach bezmięsnych, to już świąteczny obiad może być znacznie bardziej obfity. Zazwyczaj podaje się wtedy właśnie mięso. Taki obiad ma najczęściej bardzo uroczysty charakter, ponieważ gromadzi się na nim cała rodzina. Każdy więc niezwykle dba o to, by taki posiłek wyszedł naprawdę pyszny.

Jak przyrządzić smakowite mięso na obiad?

Twarde mięso jest największą „kulinarną wpadką” podczas świątecznego obiadu. Należy więc wcześniej zatroszczyć się o to, by było ono mięciutkie i soczyste. Pomoże przy tym sprytny, a przy okazji prosty trik. Dzięki tej metodzie mięso będzie dosłownie rozpływać się w ustach.

Patent polega na odpowiednim zamarynowaniu mięsa. Żeby było idealnie soczyste i kruche, musisz wcześniej natrzeć je sokiem z cytryny. Kwasy w nim zawarte denaturują i rozkładają białka mięsa, przez co robi się ono znacznie delikatniejsze. Najlepiej połączyć sok z cytryny z oliwą, ulubionymi ziołami i przyprawami, a następnie odstawić mięso do lodówki na kilka godzin lub całą noc. Dzięki temu danie nabierze głębokiego smaku, a do tego będzie mięciutkie. Do marynowania mięsa wystarczy niewielka ilość cytryny. Najczęściej używa się soku z połowy cytryny na około 1 kg mięsa. Taka ilość delikatnie zmiękcza włókna, nie wysuszając przy tym mięsa.

Co jeszcze zrobić, żeby mięso było mięciutkie?

Sposobem na to, by po obróbce termicznej mięso było bardziej miękkie niż normalnie, jest też wyjęcie go wcześniej z lodówki. Zanim przejdziemy do obróbki termicznej, musimy zadbać o to, by mięso miało temperaturę pokojową. Należy więc wyjąć je z lodówki około 30 minut przed rozpoczęciem smażenia, duszenia czy pieczenia.

Mięso wyjęte bezpośrednio z lodówki ma bardzo niską temperaturę, a nagła obróbka termiczna powoduje gwałtowne kurczenie się włókien w nim. W efekcie traci ono soki i po przygotowaniu staje się twarde oraz suche. Gdy pozwolimy mu wcześniej osiągnąć temperaturę pokojową, ogrzewa się równomiernie, a włókna mięsa nie kurczą się tak gwałtownie, przez co soki pozostają w środku. W rezultacie mięso po obróbce termicznej jest bardziej miękkie, delikatne i soczyste oraz kruche.

