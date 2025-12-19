W Biedronce zaczęło się przed świętami. Akcje 4+2 i 2+1 ruszyły tylko do 20 grudnia

Świetnym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy jest robienie zakupów spożywczych w ramach różnego rodzaju promocji. Korzystając z obniżek cen, możemy znacząco zmniejszyć codzienne wydatki. Jest to ważne zwłaszcza przed świętami Bożego Narodzenia, gdy nasze budżety domowe są mocno obciążone. Teraz w ofercie Biedronki jest wiele zniżek na produkty, które z pewnością przydadzą się w każdej kuchni przed świętami.

Tanie masło i margaryna w Biedronce

W Biedronce obowiązuje oferta „4 plus 2 gratis” na masło ekstra polskie marki „Mlekovita”. Oznacza to, że kupując cztery kostki tego produktu, dwie kolejne dostaniesz całkowicie za darmo. Obowiązuje limit dzienny. To sześć sztuk (maksymalnie dwie gratis). Z kolei margaryna tortowa „Bakello” będzie przeceniona o 28 procent przy zakupie trzech opakowań. Oznacza to, że za jedną kostkę zapłacisz 1,69 zł zamiast 2,35 zł. W tym przypadku obowiązuje limit dzienny dziewięciu sztuk. Żeby zaoszczędzić, musisz posiadać kartę lub aplikację „Moja Biedronka”.

Promocja na masło i margarynę potrwa do 20 grudnia. Dobrym pomysłem jest zrobienie wtedy większych zapasów, ponieważ oba te produkty przydadzą się do świątecznych wypieków.

Co jeszcze można kupić taniej w Biedronce?

Do ciast, które będziemy przygotowywać przed świętami Bożego Narodzenia, wiele osób wykorzysta też twaróg. Do 20 grudnia kupisz go prawie o połowę taniej. Twaróg sernikowy „Delikate” będzie przeceniony aż o 49 procent. Jego cena w ramach tej specjalnej oferty będzie wynosić jedynie 4,95 zł zamiast 9,79 zł.

Z kolei serek mascarpone marki „Delikate”, który też można wykorzystać do świątecznych wypieków, dostaniesz w ramach oferty „2+1 gratis”. Oznacza to, że każda sztuka będzie kosztować 4,66 zł zamiast 6,99 zł.

Do deserów przyda się również mleko. W Biedronce także do 20 grudnia wszystkie mleka UHT 3,2% będą kosztować jedynie 2,75 zł. Warunkiem jest zakup trzech sztuk. Można je ze sobą dowolnie mieszać.

