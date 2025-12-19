Nie czarna i nie zielona. Dietetyczka poleca „herbatkę”, która podnosi poziom żelaza i dodaje energii

Niedobór żelaza to dość powszechny problem, zwłaszcza wśród kobiet. Gdy poziom tego pierwiastka w organizmie jest zbyt niski, pojawia się wiele różnych przykrych objawów, na przykład uporczywe zmęczenie, wypadanie włosów, trudności z koncentracją, łamliwość paznokci czy nawracające infekcje. Na szczęście istnieje sposób, by uporać się z tymi wszystkimi dolegliwościami, zmniejszyć ryzyko ich występowania i podnieść poziom żelaza w organizmie. Wystarczy – jak wskazuje dietetyczka Anna Reguła – włączyć do codziennego jadłospisu pewną niepozorną i zapomnianą „herbatkę”.

Co pić, by podnieść poziom żelaza?

Ekspertka poleca rooibos. Chodzi o napar przygotowywany na bazie suszonych liści czerwonokrzewu afrykańskiego. Można po niego sięgać – jak zauważa specjalistka – o każdej porze dnia, a nawet przed snem. Ta „herbatka” nie zaburza wchłania żelaza. W przeciwieństwie do standardowej herbaty nie zawiera garbników, które „wiążą” pierwiastek w układzie pokarmowym, utrudniając jego przyswajanie. W efekcie pośrednio przyczynia się do wzrostu poziomu żelaza w organizmie. Co ciekawe, sam napar również dostarcza tego związku. Wspominają o tym polskie badaczki z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Marta Sarnowska oraz Anna Gawron-Gzella.

Z powodu niskiej toksyczności, braku kofeiny, niskiej zawartości garbników, wysokiej zawartości żelaza i innych mikroelementów Rooibos może być bezpiecznie podawany dzieciom, kobietom w ciąży oraz stanowić alternatywę dla kawy lub herbaty – czytamy w artykule pod tytułem „Rooibos (Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren) – substancje biologicznie aktywne i działanie farmakologiczne”.

By przygotować rooibos, wystarczy zalać łyżeczkę suszu gorącą wodą i zaparzać powstałą „herbatkę” pod przykryciem przez około 10-15 minut. Gotowy przestudzony napar możesz wzbogacić o inne składniki, na przykład suszoną żurawinę i odrobinę miodu.

Jak jeszcze podnieść poziom żelaza?

Warto zadbać o odpowiednią dietę. Bogatym źródłem opisywanego pierwiastka są między innymi podroby (na przykład wątróbka), kakao, pestki dyni, ryby, tofu czy rośliny strączkowe. Warto podkreślić, że rośliny strączkowe dostarczają żelaza niehemowego, które jest słabiej wchłaniane przez organizm. Dlatego warto łączyć je z artykułami spożywczymi obfitującymi w witaminę C (czerwoną papryką, natką pietruszki, jarmużem, brokułami itp.). Ten prosty zabieg pozwoli zwiększyć przyswajalność żelaza.

