Ten błąd przy moczeniu suszonych grzybów popełnia większość Polaków. Tracą to, co najcenniejsze
Suszone grzyby
Suszone grzyby Źródło: Freepik
Większość z nas bez zastanowienia wylewa ją do zlewu, nie wiedząc, że traci prawdziwy skarb. Woda po suszonych grzybach potrafi podkręcić smak świątecznych potraw. Zobacz, jak ją wykorzystać.

Suszone grzyby są niezwykle aromatyczne. Dodaje się je do wielu świątecznych potraw. Cudownie uzupełniają smak uszek do barszczu, pierogów z kapustą czy bigosu. Okazuje się jednak, że nie tylko grzyby są cenne. Polacy popełniają jeden poważny błąd i nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Często robią to z niewiedzy i przyzwyczajenia, jednak marnują jeden bardzo wartościowy składnik.

Błąd podczas moczenia grzybów

Chodzi mianowicie o wylewanie wody po moczeniu suszonych grzybów. Choć większość osób uznaje ją za zbędną, to jest prawdziwym „kulinarnym złotem”. Ta aromatyczna ciecz ma w sobie cały smak grzyba. Możesz wykorzystać ją na wiele sposobów, między innymi dodać do barszczu czerwonego i zupy grzybowej, przez co staną się one jeszcze bardziej aromatyczne. Idealnie nadaje się też do bigosu, farszu do uszek, krokietów, pierogów.

Doskonale sprawdzi się do kotletów mielonych z grzybami czy sosu do pieczeni, które możesz zaserwować drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia. Wystarczy delikatnie podlać całość wodą, by potrawa nabrała mocniejszego aromatu. Z kolei jeśli gotujesz kaszę gryczaną, to część wody możesz zamienić właśnie na tę po grzybach. Jeśli masz ochotę poeksperymentować jeszcze bardziej – możesz ją dodać także do gotującego się ryżu czy ziemniaków.

Jeśli używasz takiej wody do potraw pierwszy raz, zacznij od niewielkiej ilości, by nie przesadzić. Później dolewaj jej według uznania i preferencji smakowych.

Jak użyć wody po grzybach?

Grzyby należy zalać zimną lub letnią wodą. Nie używaj wrzątku, ponieważ zamkniesz wtedy pory grzybów i nie oddadzą tyle aromatu, ile mogłyby. Pamiętaj też, by wcześniej przepłukać grzyby pod bieżącą wodą. W ten sposób pozbędziesz się ewentualnych zabrudzeń.

Moczenie grzybów powinno trwać kilka godzin, a najlepiej całą noc. Gdy minie ten czas, odcedź je na sitku, ale zachowaj płyn. Ważne jest, by taką wodę jeszcze raz przefiltrować, ponieważ może w niej zostać niewidoczny na pierwszy rzut oka piasek. Użyj do tego gazy lub filtra do kawy. Możesz też pozostawić wodę przez kilka minut, a w tym czasie osad sam opadnie na dno. Takiej wody nie należy przechowywać zbyt długo. Możesz ją trzymać w lodówce przez jakieś dwa lub trzy dni, ale później należy ją wykorzystać.

