Pierogi w końcu wychodzą miękkie i elastyczne. Gessler stosuje jeden detal, o którym większość zapomina

Każdy, kto choć raz lepił pierogi, wie, że te przysmaki są dość kapryśne i potrafią sprawiać niemiłe niespodzianki nawet doświadczonym kucharzom. O sukcesie lub porażce w przygotowywaniu przekąsek zadecydować może jeden szczegół. Większość osób o nim zapomina. Nie popełniaj tego błędu. Pamiętaj o pewnej prostej zasadzie. Magda Gessler stosuje ją od lat, a jej pierogi praktycznie zawsze są perfekcyjne. Mięciutkie, delikatne i elastyczne. Zobacz, co zrobić, by uzyskać identyczny efekt.

Co Magda Gessler dodaje do pierogów?

Znana restauratorka robi ciasto na pierogi tylko z 3 składników – mąki, soli oraz wody, przy czym kluczowe znaczenie dla stworzenia elastycznych i delikatnych przysmaków ma temperatura płynu. Magda Gessler wykorzystuje wrzątek. Jego zastosowanie pozwala „zaparzyć” mąkę, co przekłada się na szybszą aktywację obecnego w niej glutenu. To właśnie ten związek odpowiada za sprężystość ciasta. Sprawia, że nie „rwie się” ono podczas lepienia czy gotowania. Użycie gorącej wody ma jeszcze jedną niewątpliwą zaletę – skraca czas wyrabiania i wałkowania masy. Pamiętaj, by nie poparzyć się podczas robienia pierogów metodą Magdy Gessler. Unikaj bezpośredniego kontaktu dłoni z ciastem. Na początku mieszaj składniki za pomocą łyżki lub noża. Zwróć też uwagę na proporcje poszczególnych produktów – na pół kilograma mąki przypada około 200 mililitrów gorącej wody i szczypta soli.

O czym jeszcze pamiętać, robiąc pierogi?

Ciasto na pierogi powinno „odpocząć”. Dlatego po wyrobieniu (ale jeszcze przed wałkowaniem) odstaw je na 10-15 minut. Pamiętaj, by wcześniej przykryć masę lnianą ściereczką lub miską. W przeciwnym razie wyschnie. Nie zapominaj też o jeszcze jednej istotnej kwestii – nie przesadzaj z ilością farszu. Jeśli będzie go za dużo, przysmaki rozkleją się w trakcie gotowania, a nadzienie wydostanie się na zewnątrz.

