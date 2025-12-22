Koniec z długim gotowaniem buraków na barszcz. Z tym trikiem zrobisz to dwa razy szybciej

Barszcz czerwony to w większości polskich domów niemal obowiązkowa potrawa wigilijna. Tradycyjnie podaje się go na samym początku wspólnej wieczerzy. Świetnie smakuje z uszkami lub krokietami, a niektórzy serwują też paszteciki z kapustą i grzybami. I choć ta świąteczna zupa jest uwielbiana niemal przez wszystkich, to jej przygotowywanie bywa jednak dość żmudnym procesem, ponieważ gotowanie buraków zajmuje sporo czasu.

Patent na szybsze gotowanie buraków

Podczas przygotowań do świąt w kuchni jest naprawdę dużo pracy, co często oznacza długie godziny przy garnkach. Żeby choć trochę zaoszczędzić czas, możesz wykorzystać patent na szybsze gotowanie buraków. Polega on na użyciu kostek lodu. Wystarczy zastosować tzw. trik dwóch garnków, który może odczuwalnie skrócić czas ich obróbki.

Najpierw delikatnie umyj buraki, a następnie włóż je do garnka. Dodaj jedną łyżkę cukru. Całość zalej wrzątkiem (woda powinna całkowicie zakryć buraki). Gotuj buraki na niewielkim ogniu przez około 30 minut. Po upływie tego czasu odcedź buraki i przełóż je od razu do garnka z lodowatą wodą oraz kostkami lodu. Tam powinny poleżeć około 15 minut. W ten sposób doznają „szoku termicznego”, co sprawia, że miąższ staje się bardziej miękki, a skórka łatwiej odchodzi.

Cukier dodaje się, żeby buraki szybciej się ugotowały, a ich smak był trochę słodszy i łagodniejszy. Pomaga on też zachować intensywny kolor buraków podczas gotowania, dzięki czemu później zupa ma piękną barwę.

Dlaczego warto jeść buraki?

Buraki warto jeść przede wszystkim z uwagi na to, że są świetnym wsparciem układu krążenia. Pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze i poprawiają przepływ krwi. Dodatkowo, dzięki zawartości azotanów, które w organizmie przekształcają się w tlenek azotu, są doskonałym wsparciem dla sportowców. Mięśnie pracują wydajniej, zużywając mniej tlenu. Picie soku z buraka poprawia wytrzymałość. Warzywa te mają także właściwości przeciwzapalne.

Buraki zawierają też betainę, która wspiera funkcjonowanie wątroby. Wspomaga pracę komórek wątroby i chroni je przed uszkodzeniami. Są też dobrym źródłem błonnika, który reguluje trawienie, zapobiega zaparciom i stanowi pożywkę dla dobrych bakterii jelitowych.

Czytaj też:

Sekret mojej cioci na idealne uszka wigilijne. Sprawdź, jak zrobić je mięciutkie i sprężysteCzytaj też:

Śledzie dziadka Henryka znikały ze stołu w minutę. Dwa drobiazgi dodane na końcu robią całą robotę