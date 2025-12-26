Ta babcina przyprawa ratuje żołądek po przejedzeniu. Po świętach działa jak wybawienie

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu te niepozorne „jagody” rządziły w polskiej kuchni. Dodawano je do wielu różnych potraw, a przede wszystkim ciężkich i tłustych dań. Były ratunkiem dla żołądka i jelit. Dziś rzadko po nie sięgamy. A szkoda, bo współczesna nauka potwierdza to, co nasze babcie wiedziały od dawna.

Jaką przyprawę na trawienie stosowały nasze babcie?

W czasach naszych babć dużą popularnością cieszyły się owoce jałowca pospolitego, a dokładniej mówiąc szyszkojagody. Na początku są zielone. Dopiero z czasem – w miarę dojrzewania – nabierają granatowo-czarnego koloru. Cały proces trwa dość długo, bo około dwa lata. Nasze babcie zbierały je i suszyły. Uzyskiwały w ten sposób znakomitą przyprawę. Dodawały ją bigosów, marynat, sosów, a także różnego rodzaju mięs, na przykład wieprzowiny, dziczyzny czy wołowiny. Często wzbogacały nią również kiszonki czy domowe napary.

Jak jałowiec pospolity wpływa na trawienie?

Owoce jałowca pospolitego, a ściślej mówiąc zawarte w nich olejki eteryczne, usprawniają pracę przewodu pokarmowego. Stymuluje wydzielanie soków trawiennych. Redukuje wzdęcia oraz inne dolegliwości gastryczne. Zmniejszają też uczucie ciężkości, które często pojawia się po obfitym i tłustym posiłku. Przyspieszają ruchy jelit, ułatwiając wypróżnianie oraz detoksykację organizmu.

Jakie inne właściwości ma jałowiec pospolity?

Indyjscy naukowcy – Rajinder Raina, Pawan K Verma, Rajinder Peshin oraz Harpreet Kour –wskazują, że owoce jałowce pospolitego obfitują w alkaloidy, flawonoidy, garbniki, kwasy fenolowe i terpenowe, a także wiele innych cennych związków. Co więcej, wykazują właściwości antyoksydacyjne. Spowalniają procesy starzenia, redukują stany zapalne i hamują wzrost nieprawidłowych komórek, na przykład nowotworowych. Przyczyniają się też do obniżenia stężenia glukozy i poziomu „złego cholesterolu” we krwi.

Ponadto dodatek olejku eterycznego z jałowca spowalniał peroksydację lipidów w przechowywanym mięsie dzięki jego silnemu działaniu antyoksydacyjnemu, co nie tylko poprawiało jakość produktów mięsnych, ale także wydłużało ich okres przydatności do spożycia – czytamy w artykule pod tytułem „Potential of Juniperus communis L as a nutraceutical in human and veterinary medicine”.

Opisane prozdrowotne właściwości jałowca zaobserwowano w badaniach laboratoryjnych (na modelach eksperymentalnych). Należy przeprowadzić dalsze analizy w warunkach klinicznych, by je potwierdzić.

