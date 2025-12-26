Ta babcina przyprawa ratuje żołądek po przejedzeniu. Po świętach działa jak wybawienie
Ta babcina przyprawa ratuje żołądek po przejedzeniu. Po świętach działa jak wybawienie

Jałowiec pospolity
Jałowiec pospolity Źródło: Shutterstock / Real PIX
Kiedyś używano ich na potęgę. Teraz traktuje się je raczej zwykle jako kulinarną ciekawostkę. Mało kto pamięta, że mają wiele cennych właściwości. Zobacz, czemu warto znów po nie sięgnąć.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu te niepozorne „jagody” rządziły w polskiej kuchni. Dodawano je do wielu różnych potraw, a przede wszystkim ciężkich i tłustych dań. Były ratunkiem dla żołądka i jelit. Dziś rzadko po nie sięgamy. A szkoda, bo współczesna nauka potwierdza to, co nasze babcie wiedziały od dawna.

Jaką przyprawę na trawienie stosowały nasze babcie?

W czasach naszych babć dużą popularnością cieszyły się owoce jałowca pospolitego, a dokładniej mówiąc szyszkojagody. Na początku są zielone. Dopiero z czasem – w miarę dojrzewania – nabierają granatowo-czarnego koloru. Cały proces trwa dość długo, bo około dwa lata. Nasze babcie zbierały je i suszyły. Uzyskiwały w ten sposób znakomitą przyprawę. Dodawały ją bigosów, marynat, sosów, a także różnego rodzaju mięs, na przykład wieprzowiny, dziczyzny czy wołowiny. Często wzbogacały nią również kiszonki czy domowe napary.

Jak jałowiec pospolity wpływa na trawienie?

Owoce jałowca pospolitego, a ściślej mówiąc zawarte w nich olejki eteryczne, usprawniają pracę przewodu pokarmowego. Stymuluje wydzielanie soków trawiennych. Redukuje wzdęcia oraz inne dolegliwości gastryczne. Zmniejszają też uczucie ciężkości, które często pojawia się po obfitym i tłustym posiłku. Przyspieszają ruchy jelit, ułatwiając wypróżnianie oraz detoksykację organizmu.

Jakie inne właściwości ma jałowiec pospolity?

Indyjscy naukowcy – Rajinder Raina, Pawan K Verma, Rajinder Peshin oraz Harpreet Kour –wskazują, że owoce jałowce pospolitego obfitują w alkaloidy, flawonoidy, garbniki, kwasy fenolowe i terpenowe, a także wiele innych cennych związków. Co więcej, wykazują właściwości antyoksydacyjne. Spowalniają procesy starzenia, redukują stany zapalne i hamują wzrost nieprawidłowych komórek, na przykład nowotworowych. Przyczyniają się też do obniżenia stężenia glukozy i poziomu „złego cholesterolu” we krwi.

Ponadto dodatek olejku eterycznego z jałowca spowalniał peroksydację lipidów w przechowywanym mięsie dzięki jego silnemu działaniu antyoksydacyjnemu, co nie tylko poprawiało jakość produktów mięsnych, ale także wydłużało ich okres przydatności do spożycia – czytamy w artykule pod tytułem „Potential of Juniperus communis L as a nutraceutical in human and veterinary medicine”.

Opisane prozdrowotne właściwości jałowca zaobserwowano w badaniach laboratoryjnych (na modelach eksperymentalnych). Należy przeprowadzić dalsze analizy w warunkach klinicznych, by je potwierdzić.

