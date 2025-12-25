Po świątecznym przejedzeniu zawsze robię jedną rzecz. Brzuch odpuszcza już po chwili

Podczas świąt Bożego Narodzenia zajadamy się wieloma pysznymi potrawami. Królują pierogi z kapustą i grzybami, krokiety, pieczona kapusta i wiele innych. Zazwyczaj są to dania dość ciężkostrawne, a w efekcie po takim świętowaniu czujemy się bardzo ociężali. Na te nieprzyjemne objawy pomoże babciny sposób.

Skuteczny sposób na przejedzenie

Na przeciążony układ trawienny świetnie działa imbir. Zawiera on substancje aktywne, które stymulują motorykę przewodu pokarmowego. W ten sposób transport treści z żołądka do jelita cienkiego jest szybszy, co bezpośrednio redukuje uczucie ciężkości i „zalegania” pokarmu. Dodatkowo imbir stymuluje produkcję enzymów trawiennych, dzięki czemu organizm sprawniej rozkłada białka i tłuszcze, które zazwyczaj są główną przyczyną dyskomfortu po obfitym posiłku. Co więcej, pomaga on także w redukcji gazów i łagodzi nudności.

Możesz przygotować napar ze świeżego korzenia imbiru. Wystarczy, że pokroisz go na cienkie plasterki i zalejesz wrzącą wodą. Całość należy parzyć pod przykryciem przez około 10 minut. Możesz też żuć mały kawałek świeżego imbiru, jeśli dobrze tolerujesz jego smak.

Osoby, które borykają się z chorobą wrzodową lub silnym refluksem, powinny zachować ostrożność, ponieważ u niektórych może on nasilić zgagę poprzez stymulację wydzielania kwasu żołądkowego.

Co jeszcze pomoże na uczucie ciężkości?

Poza imbirem warto sięgnąć też po napary ziołowe, na przykład:



rumianek,

miętę,

koper włoski,

melisę.

Pamiętaj też, by pić dużo wody. Odpowiednie nawodnienie pomaga organizmowi radzić sobie z nadmiarem cukru, soli i tłuszczu. Dodatkowo woda wypłukuje toksyny i jest kluczem do lepszego samopoczucia. Świetnym lekarstwem na przejedzenie jest także ruch. Nie trzeba od razu iść na siłownię, wystarczy po prostu wstać z kanapy. Możesz razem z bliskimi pójść na przykład na krótki spacer.

