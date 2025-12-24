Wyglądają jak słodycze, a chronią komórki przed starzeniem. Wciąż nie doceniamy tych owoców

Te niepozorne przysmaki to jedne z niewielu przegryzek, po które można sięgać bez większych wyrzutów sumienia. Przede wszystkim ze względu na cenne właściwości, jakie w sobie kryją. Suszone owoce morwy białej – bo o nich mowa – potrafią zdziałać więcej niż się wydaje i realnie wesprzeć funkcjonowanie organizmu na wielu różnych płaszczyznach. Zobacz, dlaczego warto włączyć je do swojej codziennej diety.

Jakie właściwości mają suszone owoce morwy?

Naukowcy zwracają szczególną uwagę na właściwości antyoksydacyjne tych przekąsek. Zawierają one kwasy fenolowe oraz aminokwasy (na przykład prolinę) o silnym działaniu przeciwutleniającym. Wskazane związki neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Spowalniają procesy starzenia, zmniejszają widoczność zmarszczek i poprawiają kondycję skóry. Redukują stany zapalne i wspomagają regenerację tkanek. Co więcej, wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, zmniejszając ryzyko wystąpienia miażdżycy oraz innych chorób układu krążenia. Przyczyniają się też do obniżenia ciśnienia krwi, poziomu glukozy i „złego cholesterolu”.

Suszone owoce morwy białej dostarczają też wielu mikro- i makroelementów. Znajdziemy w nich między innymi fosfor, potas, wapń i magnez. Zawierają też białko. Dzięki temu zapewniają długie uczucie sytości i hamują apetyt na słodycze. Tym samym mogą ułatwić kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii i realnie wesprzeć proces odchudzanie.

Suszone owoce morwy – o czym warto pamiętać?

Suszone owoce morwy świetnie sprawdzają się nie tylko jako samodzielna przekąska. Można je również śmiało dodawać do owsianek, granoli, nabiału, koktajli, a także sałatek, dżemów czy sosów. Są cennym składnikiem diety, ale nie należy z nimi przesadzać. Trzeba pamiętać, że nawet zdrowe produkty, spożywane w nadmiarze, szkodzą zdrowiu. Najlepiej nie przekraczać „dawki” 20-30 gramów dziennie. Przekąski można nabyć w sklepach ze zdrową żywnością, a także za pośrednictwem popularnych platform internetowych. Paczka o wadze 500 gramów kosztuje około 25 złotych.

Źródła:



Dikme, Tuğba Gül. Preservation of bioactive compounds in mulberry species (Morus spp.) under different drying conditions. Scientific Reports (2025),

Joanna Grześkowiak, Małgorzata Łochyńska, Związki biologicznie aktywne morwy białej (Morus alba L.) i ich działanie lecznicze

Czytaj też:

Wygląda jak czekolada, a syci na długo i wspiera odchudzanie. Dietetyczka poleca ten deserCzytaj też:

Podjadam to zamiast słodyczy. Ten pyszny owoc hamuje apetyt, wspiera trawienie i jem go bez wyrzutów