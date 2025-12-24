Zimą pijemy te napoje na potęgę. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak mogą szkodzić

Zimą często szukamy sposobu, by się rozgrzać. W tym celu wiele osób sięga po gorące napoje. Ich częste spożywanie może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Specjaliści nie mają dobrych wieści.

Dlaczego picie gorących napojów może szkodzić zdrowiu?

Picie gorących napojów (o temperaturze powyżej 65 stopni) może – jak podkreślają specjaliści z Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem – sprzyjać rozwojowi raka. Może bowiem prowadzić do uszkodzeń błony śluzowej przełyku, co z kolei zwiększa ryzyko powstania zmian nowotworowych w obrębie tego narządu. I to niezależnie od rodzaju przyjmowanego płynu. A zatem szkodliwe mogą okazać się również te napoje, które zwykle uznajemy za zdrowe, na przykład czarna kawa czy zielona herbata.

Grupa Robocza stwierdziła, że picie bardzo gorących napojów (powyżej 65°C) jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi (Grupa 2A). Wniosek ten oparto na badaniach epidemiologicznych wykazujących ograniczone dowody istnienia związku przyczynowego między spożywaniem bardzo gorących napojów a rakiem przełyku u ludzi, a także na ograniczonych dowodach pochodzących z badań na zwierzętach doświadczalnych.Grupa Robocza zauważyła, że związek przyczynowy między spożywaniem bardzo gorących napojów a rakiem przełyku jest biologicznie prawdopodobny, poprzez mechanizmy łączące uszkodzenia termiczne tkanek z procesami nowotworowymi – czytamy w raporcie „Drinking Coffee, Mate, and Very Hot Beverages” Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem

Jakie inne czynniki mogą zwiększać ryzyko rozwoju raka przełyku?

Nie tyłko gorące napoje mogą przyczynić do rozwoju raka przełyku. Jednym z głównych czynników zwiększających ryzyko wystąpienia tej choroby jest palenie tytoniu oraz nadmierne picie alkoholu. Jej pojawieniu się sprzyja również otyłość brzuszna, dieta obfitująca w produkty wysokoprzetworzone czy utrzymujący się długo refluks stan, w którym treści żołądkowe „cofają się” do przełyku).

