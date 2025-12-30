Za trzy sztuki kultowego produktu tylko 9,99 zł. Lidl uruchamia akcję tylko na dziś, ale nie dla wszystkich

Lidl nie zwalnia tempa przed Sylwestrem. Sieć przygotowała dla swoich klientów promocję na produkt, który zawsze się przyda w kuchni. Znajduje bowiem szerokie kulinarne zastosowanie w kuchni i można go wykorzystać na wiele różnych sposobów. Nadaje się do smażenia, pieczenia i zagęszczania sosów. Można też dodać go do kanapek, a nawet niektórych napojów. Sprawdź, na czym teraz możesz zaoszczędzić i lepiej nie zwlekaj z decyzją o zakupach, bo akcja rabatowa trwa tylko jeden dzień.

Jaki produkt Lidl przecenił przed Sylwestrem?

Sieć przygotowała promocję na masło ekstra marki Łaciate. Obniżyła jego cenę do 3,33 zł. Rabat jest spory, bo regularny koszt jednej kostki tłuszczu wynosi niespełna 8 złotych. Skorzystać z niego mogą jednak wyłącznie „wybrani” konsumenci – ci, którzy posiadają aplikację lojalnościową Lidl Plus. By upust został naliczony trzeba ją zeskanować, a następnie aktywować specjalny kupon. Ale to niejedyny warunek, jaki trzeba spełnić. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz kupić od razu trzy opakowania wskazanego smarowidła. Jeśli włożysz do koszyka mniejszą liczbę sztuk, nic nie zyskasz.

Pamiętaj też o ograniczeniach, jakie sieć nałożyła na konsumentów. Obowiązują limity. Nie możesz nabyć więcej niż trzy kostki masła na jeden kupon w ramach opisanej promocji. Nie zapominaj przy tym o jeszcze jednej ważnej kwestii – akcja trwa tylko jeden dzień. Zaczyna się i kończy we wtorek, 30 grudnia 2025 roku, czyli tuż przed Sylwestrem.

Jak prawidłowo przechowywać masło?

Zakupione masło trzymaj w lodówce. Najlepiej w szczelnie zamykanym pojemniku, z dala od produktów spożywczych wydzielających intensywne zapachy. Smarowidło szybko chłonie wszelkie „obce” aromaty. Jeśli chcesz, możesz je też zamrozić. Wcześniej podziel je jednak na mniejsze porcje. Dzięki temu szybciej je później rozmrozisz i wykorzystasz.

