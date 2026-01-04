Ten jeden składnik decyduje, czy chudniesz bez głodu. Sprawdź, czy masz go na talerzu

Wiele osób wychodzi z założenia, że odchudzanie sprowadza się do jednej prostej zasady – „mniej jeść”. Tymczasem sukces tego „przedsięwzięcia” zależy nie tylko od wielkości spożywanych porcji. Ogromne znaczenie ma również jakość posiłków, jakie trafiają na nasze talerze. Zdaniem dietetyczki klinicznej dr Pauliny Ihnatowicz nie powinno w nich brakować jednego bardzo ważnego składnika. Jeśli nie zadbasz o to, by zagościł w twoim jadłospisie, znacznie trudniej będzie ci zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Co pomoże ci szybciej schudnąć?

Dr Paulina Ihnatowicz radzi, by włączyć do swojej codziennej diety białko. Nie chodzi o żaden konkretny artykuł spożywczy, ale o kluczowy makroskładnik. Odgrywa on istotną rolę w procesie odchudzania, bo – jak podkreśla specjalistka – „zwiększa sytość po posiłkach oraz wspiera równowagę hormonalną, co jest szczególnie ważne u kobiet w okresie menopauzy”. W efekcie zmniejsza ryzyko podjadania i przyjmowania nadprogramowej liczby kalorii. Pozwala tracić na wadze bez uczucia głodu, a jednocześnie minimalizuje ryzyko porzucenia zdrowego stylu życia i powrotu do „starych” nawyków.

Warto podkreślić, że białko nie tylko pomaga schudnąć. Pełni też wiele innych funkcji. Jest podstawowym budulcem tkanek – mięśni, skóry, włosów, paznokci oraz narządów wewnętrznych. Uczestniczy w regeneracji i naprawie komórek Bierze też udział w produkcji enzymów, hormonów i przeciwciał, czyli substancji regulujących metabolizm, odporność i wiele procesów życiowych. W sytuacjach niedoboru energii może być wykorzystywane jako jej źródło. Bez odpowiedniej ilości białka organizm szybciej się męczy i gorzej się regeneruje.

Ile białka jeść i gdzie je znaleźć?

Warto – jak zauważa dr Paulina Ihnatowicz – zadbać o to, by spożywać przynajmniej 20 gramów białka na posiłek. Wbrew pozorom nietrudno spełnić ten warunek. Można to zrobić na wiele różnych sposobów. Na śniadanie wystarczą 3 jajka, 350 g skyru sojowego albo 100 g chudego twarogu. W porze obiadu podobną ilość białka dostarczy 120 g filetu z dorsza, 100 g piersi z kurczaka lub około 250 g białej fasoli z puszki. Na kolację sprawdzi się 300 g kefiru proteinowego, 100 g makreli wędzonej albo 120 g naturalnego tofu.

