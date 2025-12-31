Kiedyś rarytas dla królów, dziś zapomniane. To mięso jest zdrowsze niż kurczak i wraca do łask

Kiedyś przepiórki, bo o nich mowa, były cenionym przysmakiem. Serwowano je na szlacheckich ucztach i dworskich biesiadach, wszędzie tam, gdzie liczył się kunszt i dobry smak. Ich pojawienie się na stole dodawało gospodarzowi prestiżu. Świadczyło o jego zamożności i wysokiej pozycji. Z czasem mięso utraciło swój wyjątkowy status. Zostało wyparte między innymi przez kurczaka. Sprawdź, czemu warto do niego wrócić.

Dlaczego warto jeść przepiórki?

Mięso przepiórek od dawna budzi zainteresowanie naukowców z różnych stron świata. Wzięli je pod lupę między innymi badacze z Rumunii. Swoje spostrzeżenia zawarli w artykule pod tytułem „Bibliographical study regarding the quails’ meat quality in comparison to the chicken and duck meat”. Jak się okazuje ma ono przewagę nad popularnym kurczakiem – i to pod wieloma różnymi względami. Wyróżnia się wyższą zawartością pełnowartościowego białka (19,6 g vs 18,6 g), a zarazem niższą kalorycznością. W jego składzie znajdziemy też mniej tłuszczu całkowitego (12,1 g vs 15,1 g) i średnio dwa razy więcej kwasów omega-3. Jednocześnie przepiórki mają mniej kwasów omega-6, co przekłada się na lepszy bilans tłuszczów w diecie. Warto podkreślić, że niewłaściwe proporcje między tymi związkami mogą zwiększać ryzyko powstawania stanów zapalnych w organizmie i nasilania się tych już istniejących.

Mięso przepiórcze cechuje się też wyższą zawartością miedzi, żelaza, fosforu, witaminy C oraz witamin z grupy B (B6, B1, B2 i B12). Włączenie go do jadłospisu pozwala wesprzeć pracę organizmu na wielu różnych poziomach. Wspomaga produkcję czerwonych krwinek i transport tlenu do tkanek. Usprawnia też funkcjonowanie układu nerwowego i przebieg wielu reakcji zachodzących w komórkach. Poza tym wywiera korzystny wpływ na profil lipidowy, więc pośrednio redukuje ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, na przykład miażdżycy.

Jak włączyć przepiórki do jadłospisu?

Przepiórki mają smaczne, a zarazem delikatne mięso, które znajduje szerokie kulinarne zastosowanie. Można je przygotować na wiele różnych sposobów – gotować, dusić, piec i smażyć. Co więcej, ptaki świetnie nadają się do nadziewania. Można też śmiało wykorzystać je do przygotowania różnego rodzaju zup, na przykład rosołu. Pamiętaj, że przepiórki nie lubią długiej obróbki termicznej. Zazwyczaj wystarczy im od 15 do 25 minut, zależnie od wielkości.

