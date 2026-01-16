Dietetyczka sprawdziła ketchup z Biedronki. Ten jeden ma prosty skład i tylko 41 kcal

Przy półce z ketchupami łatwo się pogubić. Wszystkie butelki wyglądają podobnie, ich ceny są zbliżone, a hasła widoczne na opakowaniach obiecują „tradycyjny smak” albo „lepszą recepturę”. Dlatego tak ważne jest czytanie etykiet. Nie zawsze mamy jednak czas na staranną analizę składu poszczególnych wyrobów. W takiej sytuacji wybór najlepszego produktu staje się prawdziwym wyzwaniem. Na szczęście z pomocą przychodzi dietetyczka Joanna Kryształ. Ekspertka wzięła „pod lupę” ofertę Biedronki i wskazała najzdrowszy ketchup, jaki można znaleźć w asortymencie popularnej sieci. Sprawdź, czy masz go w kuchni.

Jaki ketchup z Biedronki poleca dietetyczka?

Zdaniem specjalistki najlepszym wyborem jest Ketchup Premium Sycylijski Keto marki Roleski. Ma krótki i prosty skład. Stugramowa porcja sosu została wyprodukowana z 245 g pomidorów. Nie znajdziemy w nim sztucznych barwników, aromatów, konserwantów, wzmacniaczy smaku ani dodatku cukru. Miejsce popularnego słodzidła zajmuje sukraloza. Warto podkreślić, że zajmuje ostatnie miejsce na etykiecie.

To ważna informacja, bo kolejność, w jakiej pojawiają się poszczególne składniki nie jest dziełem przypadku. Te wymienione na początku występują w największej ilości, a każdy kolejny ma coraz mniejszy udział w produkcie. Zauważ, że polecany przez dietetyczkę ketchup dostarcza tylko 41 kilokalorii w 100 gramach. Dlatego mogą po niego sięgać również osoby na diecie redukcyjnej.

Sól himalajska – nie taka dobra jak się wydaje

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Ketchup Premium Sycylijski Keto ma w składzie sól himalajską. Wiele osób uważa ją za lepszą wersję klasycznego chlorku sodu. Tymczasem to nieprawda. Produkt zawiera co prawda pewne minerały, ale ich ilości są śladowe. Nie mają realnego wpływu na zdrowie człowieka. Trzeba przy tym pamiętać, że nadmiar soli w diecie szkodzi zdrowiu, zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu krążenia i wielu innych schorzeń.

