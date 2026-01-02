Dodajesz goździki do wody z myślą o zdrowiu? Dietetyczka zwraca uwagę na jeden ważny szczegół

Wystarczy kilka goździków i trochę wody, by – według doniesień, jakie krążą w sieci – poprawić trawienie i stan skóry, a także wzmocnić odporność. Brzmi kusząco. Ale czy teoria idzie w parze z praktyką? Na to pytanie odpowiedziała dietetyczka dr Hanna Stolińska. Ekspertka podzieliła się swoimi spostrzeżeniami w mediach społecznościowych. Jej wnioski mogą być zaskoczeniem dla wielu osób.

Woda z goździkami – hit czy kit?

Woda z goździkami nie jest żadnym współczesnym odkryciem. Ten domowy napój znany jest od dawna. Przygotowywały go już nasze babcie, ale zupełnie inaczej niż wskazują najnowsze trendy. Obecnie – jak zauważa dr Hanna Stolińska – panuje moda na przyrządzanie tak zwanej wody goździkowej. W tym celu wystarczy wrzucić parę sztuk przyprawy do butelki z zimną wodą i odstawić ją na 4-6 godzin, a najlepiej całą noc. Niestety powstały napój – wbrew temu, co można przeczytać i usłyszeć w sieci – nie ma żadnych specjalnych właściwości prozdrowotnych.

To raczej aromatyzowana woda z delikatnym efektem, a nie kuracja. W zimnej wodzie uwalniają się głównie lekkie związki aromatyczne – podkreśla ekspertka w jednym z materiałów udostępnionych w mediach społecznościowych.

Taki napój może lekko wspierać trawienie, zmniejszać wzdęcia i odświeżać oddech, ale zdecydowanie lepiej działa napar z goździków przyrządzony na bazie gorącej wody. Wysoka temperatura sprzyja uwalnianiu się większych ilości eugenolu. To jemu goździki w dużej mierze zawdzięczają swoje prozdrowotne właściwości. To związek o działaniu antyoksydacyjnym. Wymiata nadmiar wolnych rodników z organizmu. Redukuje stany zapalne tkanek, chroni komórki przed uszkodzeniem. Niszczy bakterie i grzyby.

Woda goździkowa to dobra opcja dla osób, które chcą nawodnić organizm. Co więcej, można wykorzystać ją jako łagodny tonik i przemywać płynem twarz. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem – z dietetycznego punktu widzenia – będzie jednak włączenie do jadłospisu naparu z goździków.

O czym pamiętać, włączając goździki do diety?

Goździki nie są żadnym cudownym remedium na problemy zdrowotne. Nie leczą chorób i nie zastąpią zbilansowanej diety ani zdrowego stylu życia. Mogą być natomiast wsparciem dla organizmu. Nie należy jednak przesadzać z ich ilością w jadłospisie. Nadmiar eugenolu nierzadko wywołuje bóle brzucha, nudności oraz inne dolegliwości gastryczne. Nasila też objawy choroby wrzodowej żołądka i refleksu.

