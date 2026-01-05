Polacy jedzą ten tani produkt. Nie wiedzą, że chroni przed miażdżycą

Miażdżyca to choroba przewlekła, która często rozwija się „po cichu” przez wiele lat. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn schorzeń układu krążenia, dlatego bardzo ważne jest, by wiedzieć, jak jej zapobiegać. Jednym ze sposobów jest włączenie do swojego codziennego menu bardzo popularnego i taniego produktu. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował na ten temat nagranie na swoim kanale na YouTube.

Ten produkt hamuje miażdżycę

Ekspert wyjaśnił, że według badań niektóre produkty spożywcze mogą spowalniać rozwój miażdżycy oraz zwiększać stabilność blaszki miażdżycowej, dzięki czemu staje się ona mniej podatna na pęknięcia, które często prowadzą do zawału serca. Takie działanie nie oznacza cofania już istniejących zmian, lecz ograniczenie ich progresji i zmniejszenie ryzyka powikłań. W ten sposób tętnice mogą być lepiej chronione przed najgroźniejszymi konsekwencjami miażdżycy.

Produktem, który hamuje zmiany miażdżycowe, jest kasza. Dokładnie chodzi o dwie kasze gryczaną i jęczmienną. Są to produkty, które bez problemu znajdziemy w każdym sklepie spożywczym. Jak zauważył dietetyk, te kasze są jednym z najlepszych źródeł magnezu w diecie.

Dla przykładu standardowa porcja kaszy gryczanej, czyli około 75 gramów, pokrywa aż 50 procent zapotrzebowania na magnez, co ma ogromne znaczenie dla zdrowia naczyń krwionośnych i ochrony przed miażdżycą – powiedział.

Dodał, że magnez to składnik, który ma potwierdzone działanie hamujące powstawanie blaszki miażdżycowej. Podkreślił też, że w jednej z prac naukowych badacze wykazali, że „niedobór magnezu przyspiesza miażdżycę poprzez zwiększenie aktywności płytek krwi, a także dysfunkcję śródbłonka oraz zwiększenie produkcji cytokin prozapalnych i neuropeptydów”. Chodzi o badanie pod tytułem „Association of magnesium intake with predicted atherosclerotic lesions and cardiovascular risk in young adults based on PDAY score: a cross-sectional study”.

Inne produkty bogate w magnez

Kasze są dobrym źródłem magnezu, ale do swojej codziennej diety warto wprowadzić też ten składnik mineralny pod innymi postaciami. Jeśli chcemy przeciwdziałać miażdżycy, warto spożywać także: pestki dyni, nasiona słonecznika, nasiona chia. Wystarczy, że codziennie będziesz dodawać je na przykład do owsianki lub jogurtu. Świetnie sprawdzą się też jako dodatek do sałatki, zup czy różnego rodzaju wypieków. Dużo magnezu zawiera również brązowy ryż. Będzie idealny jako dodatek do obiadu i na przykład zamiennik ziemniaków.

Czytaj też:

Polacy oszaleli na punkcie air fryera. Dietetyczka:„to zdrowsze niż smażenie, ale pod jednym warunkiem”Czytaj też:

Japońscy stulatkowie jedzą w ten sposób od lat. Prosty nawyk pomaga chudnąć bez diety