Lekarka przekonuje: jedna szklanka dziennie może obniżyć ryzyko raka jelita o 17 procent

To, co jemy na co dzień, bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie. Odpowiednio zbilansowana dieta dostarcza organizmowi energii, wzmacnia odporność i pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wszystkich narządów. Chroni nas też przed wieloma chorobami, takimi jak między innymi otyłość, cukrzyca czy problemy z sercem. Okazuje się także, że jedzenie niektórych produktów może minimalizować ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Lek. Marta Osiewicz-Sienkiewicz, gastrolog, w opublikowanym wpisie na Instagramie przekonuje, że profilaktyka raka jelita zaczyna się na talerzu.

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego?

Nie uwierzysz, ale jedna szklanka mleka dziennie może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego aż o 17 procent. Tutaj nie chodzi o samo mleko, ale o wapń, który jest w nim zawarty – powiedziała specjalistka.

Ekspertka swoją wypowiedź oparła na badaniu pod tytułem „Diet-wide analyses for risk of colorectal cancer: prospective study of 12,251 incident cases among 542,778 women in the UK”. Przeprowadzono je na pięciuset tysiącach kobiet, które obserwowano przez 16 lat.

Okazało się, że kobiety, które spożywały co najmniej 300 mg wapnia dziennie, miały aż o 17 procent mniejsze ryzyko zachorowania na raka jelita grubego – wyjaśniła.

Wapń tworzy barierę ochronną w jelitach, neutralizuje szkodliwe kwasy żółciowe, a także reguluje wzrost komórek, co może ograniczać rozwój zmian nowotworowych.

Jakie jeszcze produkty są bogate w wapń?

Jeśli nie lubisz mleka, wcale nie musisz zmuszać się, żeby je pić w trosce o swoje zdrowie. Wapń zawierają też inne produkty. Jest to między innymi tofu, które jest bardzo uniwersalne. Można wykorzystać je na wiele sposobów. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do makaronu, ryżu, a nawet jajecznicy. Możesz dodać je także do zup czy gulaszu. W wapń bogate są także nasiona chia. Dodatkowo mają też dużo błonnika pokarmowego, kwasów omega-3 oraz białka roślinnego. Możesz dorzucić je do jogurtu, smoothie lub przygotować z nich pudding. Możesz użyć ich też jako zagęszczacza, na przykład zamiast mąki. Wapń znajdziesz też w migdałach, które są świetną przekąską i zdrowym zamiennikiem słodyczy. W ten pierwiastek mineralny obfituje też gotowany jarmuż. Sprawdź, jakie jeszcze produkty spożywcze mają dużą zawartość wapnia.

