Takiej ceny włoskiej kawy w Dino jeszcze nie było. Jedna zasada zaskakuje klientów

Ceny dobrej kawy potrafią przyprawić o ból głowy. Na szczęście potrafią też pozytywnie zaskoczyć – przede wszystkim za sprawą różnego rodzaju promocji organizowanych przez duże sieci handlowe. Teraz jedną z nich przygotowało Dino. Ta oferta różni się jednak od innych tego typu propozycji. Sprawdź dlaczego.

Jaką włoską kawę przeceniło Dino?

Dino obniżyło cenę kawy mielonej Oro LavAzza. Teraz za paczkę o wadze 250 gramów zapłacisz tylko 25,99 zł. Mniej kosztuje również ziarnista odsłona „małej czarnej” – Caffé Crema Vibrante LavAzza. Na opakowanie o wadze jednego kilograma wydasz 74,99 zł. Warto podkreślić, że to nowy produkt w ofercie sieci. Pojawił się w niej stosunkowo niedawno.

Inne tanie kawy w Dino

Taniej kupisz też kawę rozpuszczalną marki Jacobs – Crema oraz Cronat Gold. Cena jednego opakowanie o wadze 200 gramów „spadła” teraz do 27,99 zł. Z kolei kawa rozpuszczalna Rio de Brass Classic (200 g) kosztuje tylko do 16,95 zł.

Co wyróżnia ofertę Dino?

Duże sieci handlowe zwykle narzucają klientom ograniczenia w zakresie liczby towarów nabywanych w ramach promocji. Dino nie wprowadza żadnych limitów. Możesz brać, tyle produktów ile chcesz, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu. Co więcej, akcje rabatowe są dostępne dla wszystkich konsumentów. Nie trzeba okazywać żadnych kart lojalnościowych ani posiadać specjalnych aplikacji mobilnych, by zaoszczędzić. Wystarczy przyjść do sklepu i zrobić zakupy.

Kiedy iść po tanią kawę do Dino?

Promocja w Dino na kawę trwa przez tydzień. Zaczyna się w środę, a kończy we wtorek. Obowiązuje więc od 7 do 13 stycznia 2026 roku. Masz więc całkiem sporo czasu na uzupełnienie domowych zapasów. Pamiętaj, że najbliższa niedziela jest dniem niehandlowym i nie zrobisz wtedy zakupów.

