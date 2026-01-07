Lekarz pokazał wyniki badania. Ten składnik wyraźnie zmniejszył ból i sztywność stawów

Bóle stawów to problem, z którym zmaga się coraz więcej Polaków. Zazwyczaj dotyka on seniorów, ale nie tylko. Dolegliwości te mogą znacząco utrudniać codzienne funkcjonowanie, ograniczać ruchomość i obniżać komfort życia. Nic więc dziwnego, że wiele osób poszukuje skutecznych, a jednocześnie bezpiecznych sposobów na złagodzenie bólu. O jednej z takich naturalnych metod, jednak popartej dowodami naukowymi, opowiedział specjalista dr Marek Skoczylas.

Naturalne lekarstwo na bolące stawy

Dr Marek Skoczylas w opublikowanym nagraniu na YouTube przedstawił roślinę, która jest świetnym lekarstwem na stawy, jednak bardzo mało osób o tym wie. Chodzi o kadzidłowiec indyjski, a dokładnie o ekstrakt z niego. Jak wyjaśnił ekspert, badania dowodzą, że zmniejsza on ból stawów aż o 65 procent, a do tego wyraźnie ogranicza sztywność stawów oraz poprawia zakres ruchu. Dodał, że nie dzieje się to w przeciągu kilku lat, a jedynie trzech miesięcy. Zauważył też, że za tymi liczbami stoją konkretne dane, a nie tylko marketingowe slogany. Nie mówi się jednak często o tej metodzie, a więc raczej nie usłyszymy o tym na przykład w telewizji.

Naukowcy przeprowadzili bowiem badanie, podczas którego sprawdzili, jak ta roślina działa na bolące stawy u kobiet i mężczyzn. Specjaliści osoby badane podzielili na dwie grupy. Pierwsza otrzymywała specjalny ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego, a druga placebo, czyli kapsułki, które wyglądały tak samo, ale w środku zawierały niedziałającą substancję. Eksperci sprawdzili, co stanie się po 90 dniach.

Wyniki tego badania były bardziej niż zdumiewające. Otóż po 90 dniach terapii odnotowano następujące efekty w zakresie bolących stawów. Po pierwsze, doszło do znacznej ulgi w bólu. W grupie, która otrzymywała ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego, zmniejszył się on aż o 65 procent. Po drugie, co równie ważne, znacznie poprawiła się ruchomość w stawach. Otóż ustąpiła sztywność stawów, a zakres ruchu kolana wyraźnie się poprawił – powiedział ekspert.

Dodał, że odnotowano także zmniejszenie stanu zapalnego aż o 47 procent. Zmiana ta zaszła w zaledwie trzy miesiące. Chodzi o badanie pod tytułem: „A double blind, randomized, placebo controlled study of the efficacy and safety of 5-Loxin for treatment of osteoarthritis of the knee”.

Ta roślina nie jest jakimś cudownym zamiennikiem leków przeciwzapalnych i nie powinna być tak traktowana. Jej prawdziwa siła leży gdzie indziej. U wielu osób pozwala ona zmniejszyć dawki leków farmakologicznych na ból i zapalenie – zauważył ekspert.

Dodał przy tym, że mniejsze dawki zażywanych leków to niższe ryzyko działań niepożądanych, ale też mniejsze obciążenie wątroby, nerek i układu pokarmowego, a także większy komfort życia dla pacjenta.

Jaki preparat wybrać?

Dr Marek Skoczylas zauważył, że naukowcy nie używali zwykłego preparatu z kadzidłowca indyjskiego, lecz preparatu w formie skondensowanej. Nie oznacza to jednak, że ten, który kupimy samodzielnie, nie zadziała. Trzeba tylko wybrać produkt o odpowiednim stężeniu.

Jak wyjaśnił lekarz, najważniejsza w takim preparacie jest cząsteczka AKBA. To właśnie ona ma działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. W internecie bez problemu kupimy preparaty, które są standaryzowane na 30 procent zawartości cząsteczki AKBA.

Natomiast ważna uwaga: zwykły ekstrakt, który nie jest standaryzowany na tę cząsteczkę z kadzidłowca, zawiera około 40 procent mniej tej substancji – wyjaśnił.

Specjalista podsumował, że należy wtedy wybrać produkt, który zawiera od 300 do 400 miligramów samego ekstraktu z kadzidłowca indyjskiego.

