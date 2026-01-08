Polacy jedzą je rzadko, a to jedno z najzdrowszych mięs. Wspiera jelita, odporność i serce

W wielu polskich domach mięso od lat stanowi podstawę codziennej diety. Część osób nie wyobraża sobie bez niego prawdziwego, sycącego obiadu. Często jest to efektem przyzwyczajeń, ale też tego, że polska kuchnia w dużej mierze bazuje właśnie na daniach mięsnych. Najczęściej jemy wieprzowinę i drób, zapominając przy tym o innych, cennych rodzajach mięsa. Jednym z nich jest jagnięcina.

Dlaczego warto jeść jagnięcinę?

Jagnięcina to mięso, które kiedyś było uważane za rarytas. Należy do droższych rodzajów mięsa, jednak od czasu do czasu warto ją kupić i zjeść ze względu na jej cenne właściwości zdrowotne. Jest bogata w białko, żelazo oraz witaminy z grupy B, co czyni ją wartościowym elementem diety. Wspiera ona nasz układ nerwowy, ale to nie wszystko. Zawiera między innymi witaminę B12, która jest potrzebna do produkcji czerwonych krwinek i prawidłowego funkcjonowania mózgu. To mięso dostarcza też minerałów, takich jak cynk, który jest między innymi kluczowy dla naszej odporności. Ma też dużo selenu. To silny antyoksydant chroniący komórki przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo jagnięcina jest uznawana za mięso o niskim potencjale alergizującym.

Jagnięcina jest jednym z najlepszych źródeł sprzężonego kwasu linolowego (CLA). Badania wskazują na potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Dodatkowo CLA wspiera organizm w walce ze stanami zapalnymi i może przyczyniać się także do zmniejszenia ryzyka chorób serca oraz poprawy mineralizacji kości. Ten rodzaj mięsa jest też lekkostrawny, dlatego często jest polecany dla dzieci, osób starszych czy w trakcie rekonwalescencji. Tak jak inne mięsa, jest też źródłem pełnowartościowego białka.

Jak przyrządzić jagnięcinę?

Jagnięcina to bardzo delikatne mięso, świetnie nadaje się do przyrządzenia gulaszu czy różnego rodzaju potrawek. Możesz przygotować z niej też pyszne kotlety lub po prostu upiec i podawać z różnymi dodatkami. Cudownie smakuje też z aromatycznymi ziołami, takimi jak na przykład tymianek, czosnek czy rozmaryn. Aby w pełni wykorzystać walory zdrowotne, najlepiej wybierać chudsze części, takie jak udziec lub polędwica.

