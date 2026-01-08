Ten kefir z Biedronki dietetyk wkłada do koszyka. Ma prosty skład i kosztuje grosze

Polacy coraz chętniej sięgają po kefir. To skłoniło duże sieci handlowe, na przykład Biedronkę, do poszerzenia asortymentu wspomnianych wyrobów. W sklepowych lodówkach można znaleźć teraz mnóstwo różnych propozycji z tej właśnie kategorii. Zanim jednak sięgniesz po którąś z nich, dobrze się zastanów i włóż do koszyka produkt polecany przez dietetyka.

Jaki kefir z Biedronki poleca dietetyk?

Niedawno na zakupy do Biedronki wybrał się dr Michał Wrzosek. Dietetyk wskazał, jakie towary najczęściej lądują w jego koszyku. Wśród polecanych produktów znalazł się kefir naturalny marki Krasnystaw. Ma tylko dwa składniki – pasteryzowane mleko oraz żywe kultury bakterii i drożdży kefirowych. Żadnych zagęstników i sztucznych dodatków. To właśnie prostota składu stanowi największy atut tego wyrobu. Ale niejedyny. Warto wspomnieć również o cenie, która jest relatywnie niska. Za butelkę o pojemności 420 mililitrów trzeba zapłacić tylko 2,89 zł, a gdy natrafimy na promocję jeszcze mniej. Dietetyk dr Michał Wrzosek radzi, by często pić kefir, przynajmniej co drugi dzień. Ekspert nazywa go „genialnym produktem”.

Dlaczego warto sięgać po kefir naturalny?

Naturalny kefir dostarcza żywych kultur bakterii, które pomagają utrzymać równowagę w układzie trawiennym. Wspierają prawidłowy rozwój mikrobioty. Ograniczają namnażanie się szkodliwych mikroorganizmów. Jednocześnie nie obciążają przewodu pokarmowego. Pośrednio wzmacniają odporność i barierę jelitową. Redukują też stany zapalne tkanek, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie całego organizmu.

W dodatku kefir – dzięki wysokiej zawartości białka – zapewnia długie uczucie sytości po posiłku. Zapobiega podjadaniu i pozwala łatwiej kontrolować masę ciała. W pewnym stopniu przyspiesza też spalanie kalorii. Trawienie białka wzmaga wytwarzanie ciepła przez organizm i skutkuje wydatkowaniem większych ilości energii.

Czytaj też:

Dietetyczka wskazuje najlepszy jogurt z Biedronki: ten skyr ma tylko 2 składnikiCzytaj też:

Słodkie jak cukierki, a dużo zdrowsze. Seniorzy i dzieci powinni sięgać po nie częściej