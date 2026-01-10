Ten banan nie bez powodu ma inny kolor. Dietetycy mówią wprost, jak wpływa na cukier i jelita

Żółte, zielone, „nakrapiane”... Banany różnią się kolorem. Różne wybarwienie skórki wpływa nie tylko na smak owoców, ale również ich wartości odżywcze i sposób, w jaki działają na organizm. Niestety, mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Do nadrobienia „zaległości” zachęcają w mediach społecznościowych specjaliści – dietetyk kliniczny Patryk Puszkarz i endokrynolog Magdalena Jagiełło.

Kolor bananów, a ich wpływ na zdrowie

Zielone banany – czyli te, które nie osiągnęły jeszcze pełni smaku i aromatu – mają niski indeks glikemiczny (30). Zawierają – jak zauważa Patryk Puszkarz – mniej cukrów prostych i więcej skrobi opornej niż owoce mocno dojrzałe. Dlatego nie podnoszą gwałtownie poziomu glukozy we krwi i wpływają pozytywnie na układ pokarmowy. Obecne w nich związki stanowią pożywkę dla „dobrych” bakterii w jelitach. Stymulują ich wzrost i hamują namnażanie się szkodliwych mikroorganizmów. Pośrednio uczestniczą w produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które usprawniają trawinie, redukują stany zapalne tkanek i regenerują błonę śluzową jelit. Wzmacniają odporność i ułatwiają wchłanianie niektórych mikroelementów pochodzących z żywności.

Jasnożółte banany też mogą się pochwalić wysoką zawartością błonnika. Dzięki temu zapewniają długie uczucie sytości po posiłku i zapobiegają podjadaniu. Warto włączyć je do diety redukcyjnej. Uwzględnienie owoców w „odchudzającym” jadłospisie pozwoli łatwiej kontrolować masę ciała i zmniejszyć ryzyko nagłych napadów głodu. Należy również zauważyć, że błonnik reguluje rytm wypróżnień, przeciwdziała zaparciom oraz innym dolegliwościom gastrycznym.

Z kolei dojrzałe ciemnożółte banany dostarczają – jak zauważa dr Magdalena Jagiełło – jeszcze sporej dawki antyoksydantów. Związki te pełnią wiele ważnych funkcji w organizmie. Spowalniają procesy starzenia, obniżają poziom „złego cholesterolu”, zwalczają wolne rodniki, minimalizują stany zapalne i chronią komórki przed uszkodzeniem. Wykazują także duży potencjał antynowotworowy.

Takich bananów lepiej nie jedz!

Eksperci przestrzegają przed częstym sięganiem po mocno dojrzałe lub przejrzałe banany. Takie owoce Mają wysoki indeks glikemiczny. Powodują szybki wzrost stężenia glukozy we krwi. Poza tym zawierają spore ilości cukrów prostych, a ich nadmiar w diecie sprzyja występowaniu różnych groźnych schorzeń, takich jak na przykład cukrzyca typu 2, miażdżyca, nadciśnienie czy otyłość.

