Myślałam, że oliwa z oliwek nie ma sobie równych. Ten jeden dodatek zmienił wszystko

Przez lata byłam wierna klasycznej oliwie z oliwek. Wykorzystywałam ją podczas przygotowywania sałatek, warzyw, makaronów, mięs i marynat. Była dla mnie niczym kulinarne „złoto”, któremu nic nie jest w stanie dorównać. Do czasu, gdy trafiłam na aromatyzowaną wersję tego wyjątkowego tłuszczu. Jeden niepozorny dodatek sprawił, że zyskała nie tylko ciekawszy smak i zapach, ale też więcej cennych właściwości. W efekcie „zwykła” oliwa zeszła w moim domu na dalszy plan.

Jaka oliwa z oliwek jest lepsza od „zwykłej”?

Klasyczną oliwę z oliwek „bije na głowę” ta wzbogacona o rozmaryn. Wzięli ją „pod lupę” nawet naukowcy. Ich odkrycie może zaskoczyć wiele osób. Przeprowadzone analizy wykazały, że przywołana „mieszanka” charakteryzuje się wyższą całkowitą zawartością związków fenolowych oraz większą stabilnością oksydacyjną. Innymi słowy, oliwa rozmarynowa wolniej jełczeje i dłużej zachowuje swoje cenne właściwości.

Oliwy aromatyzowane roślinami wykazywały istotnie zwiększoną zdolność antyoksydacyjną […] Uzyskane wyniki wskazują, że oliwy z oliwek wzbogacone w związki bioaktywne mogą stanowić obiecującą, naturalną alternatywę dla syntetycznych konserwantów w przemyśle mleczarskim. Tłuszcze te wpisują się w rozwój innowacyjnej żywności funkcjonalnej, odpowiadającej na rosnące oczekiwania konsumentów dotyczące naturalnych i prozdrowotnych produktów – czytamy w artykule zatytułowanym „Functional Olive Oils Infused with Mediterranean Herbs Enhance Cheese Preservation and Nutritional Profile”.

Warto podkreślić, że antyoksydanty odgrywają niezwykle ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Opóźniają procesy starzenia, wymiatają wolne rodniki, działają przeciwzapalnie i chronią komórki przed uszkodzeniem. Poza tym – jak zauważa dr Paulina Ihnatowicz – rozmaryn doskonale wpływa na funkcjonowanie poznawcze, a zwłaszcza koncentrację i pamięć.

Co warto wiedzieć o rozmarynowej oliwie z oliwek?

Ten wyjątkowy tłuszcz można znaleźć w ofercie wielu sklepów internetowych ze zdrową żywnością. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zrobić go w domu. Wystarczy, że butelki wrzucisz kilka gałązek świeżego rozmarynu, a następnie zalejesz je oliwą z oliwek ekstra vergine. Taką „mieszankę” warto odstawić na około dwa tygodnie w ciemne i chłodne miejsce. Dzięki temu zyska jeszcze więcej smaku i aromatu.

