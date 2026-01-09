To nie pomyłka. Lidl naprawdę sprzedaje te produkty za grosz. Tylko do 10 stycznia

W najnowszej gazetce Lidla znajdziemy wiele ciekawych ofert. Sieć niektóre produkty sprzedaje za symboliczny grosz, a inne można kupić o ponad połowę taniej niż zwykle. Obniżki są spore, ale nie każdy skorzysta ze wszystkich rabatów. Sprawdź, czy i ile zaoszczędzisz.

Te produkty dostaniesz w Lidlu za grosz

Lidl wyprzedaje za grosz makarony marki Lubella w paczkach o wadze 400 gramów. Oferta ma jednak pewien „haczyk”. Skorzystasz z upustu dopiero wtedy, gdy kupisz 4 opakowania. Co więcej, dotyczy on najtańszego spośród wybranych towarów – to za niego zapłacisz grosz. Jest jednak też dobra wiadomość – ta akcja nie ma żadnych limitów, a skorzystać z niej może każdy. Promocja trwa do soboty, 10 stycznia 2026 roku.

Za grosz otrzymasz też kasze marki Kuchnia Lidla. Musisz jednak kupić co najmniej trzy opakowania, by rabat został naliczony. Obniżka obejmie najtańszy z wybranych produktów. Pamiętaj, że w przypadku tej promocji obowiązuje limit – 3 opakowania na jeden paragon.

Tanie kawy w Lidlu

Sieć „ścięła” również cenę wszystkich kaw w ofercie. Jeśli kupisz dwa produkty, za tańszy z nich zapłacisz 60 procent mniej niż zwykle. Możesz je dowolnie „miksować” i tworzyć różnego rodzaju zestawy. Pamiętaj przy tym o jednym – by skorzystać z promocji, musisz należeć do programu lojalnościowego Lidl Plus i zainstalować odpowiednie oprogramowanie w swoim telefonie komórkowym. Rabat nalicza się dopiero po zeskanowaniu aplikacji i aktywacji specjalnego kuponu. Nie zapomnij też o ograniczeniach nałożonych na kupujących. Obowiązuje limit – 4 opakowania kawy na jeden kupon.

Promocja na kawę w Lidlu trwa dwa dni. Zaczyna się w piątek, a kończy w sobotę. Trwa od 9 do 10 stycznia 2026 roku. Teoretycznie masz więc całkiem sporo czasu na zakupy. Warto się jednak pospieszyć, bo produkty szybko znikają z półek.

